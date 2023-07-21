5 Minuman Ini Dijamin Ampuh Menurunkan Kadar Asam Urat Tinggi

ADA lima minuman ini dijamin ampuh menurunkan kadar asam urat tinggi yang baik untuk kesehatan tubuh. Salah satunya bisa membuat Anda merasa sehat serta awet mudah.

Pasalnya minuman ini banyak mengandung vitamin serta berbahan alami dalam mengurangi risiko dan gejala serangan asam urat.

BACA JUGA: 10 Jenis Ikan Ini Ternyata Penyebab Asam Urat Tinggi

Berikut 5 minuman ini dijamin ampuh menurunkan kadar asam urat tinggi melansir The Health Site, Jumat (21/07/23):

1. Air Lemon





Air Lemon merupakan minuman alami menyegarkan kaya akan vitamin C. Kandungannya terbukti membantu mengurangi kadar asam urat dalam tubuh dengan meningkatkan ekskresi asam urat melalui urin.