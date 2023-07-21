Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Cantik Hasninda Ramadhani, Artis FTV yang Bantah Jadi Pemeran Video Syur saat Diperiksa Polisi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |07:00 WIB
5 Potret Cantik Hasninda Ramadhani, Artis FTV yang Bantah Jadi Pemeran Video Syur saat Diperiksa Polisi
Hasninda Ramadhani (Foto: Instagram/@hasninda_r)
A
A
A

NAMA Hasninda Ramadhani belakangan menjadi perbincangan publik setelah dituding memerankan video syur. Artis FTV itu langsung membuat laporan terkait ancaman dari orang tak dikenal (OTK) yang akan menyebar video syur mirip dirinya di Polres Metro Jakarta Barat.

Hasninda mengatakan bahwa dirina kerap mendapatkan teror blackmail berisi video syur mirip dirinya. Ia pun melayangkan laporan ke polisi.

"Tadi tuh jadi panggilan (terkait) laporan yang saya ajukan terkait ancaman dan pemerasan," ujar Hasninda di lokasi.

Alasan Hasninda membuat laporan juga karena pelaku memerasnya dengan meminta sejumlah uang apabila dia tak ingin videonya disebarkan.

"Setelah saya tanya maunya apa, akhirnya dia bilang kayak minta uang, ujung-ujungnya gitu. Uang Rp9,5 juta," pungkasnya.

Di balik sosoknya yang viral, Hasninda merupakan artis FTV yang memiliki paras cantik. Melalui media sosialnya dia kerap memamerkan potret cantik dan seksi. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @hasninda_r, Sabtu (22/7/2023).

1. Foto OOTD

Hasninda Ramadhani

Potret cantik Hasninda saat foto OOTD. DI foto itu dia tampiln santai memakai crop tanktop yang dipadukan dengan celana coklat dan sandal.

Paras cantiknya begitu terpancar saat dia memakai makeup tebal dan rambut panjang digerai. Dia pose sambil menunjukkan ekspresi wajah datar.

"Cantik banget wow," kata @e_perasta***

"Cantik banget Ninds," komen @habsari***

2. Anggun pakai dress

Hasninda Ramadhani

Di foto ini Hasninda pose duduk memakai dress tanpa lengan warna lilac. Nampak rambutnya dikuncir dengan model berantakan. Meski demikian gayanya tetap stylish.

3. Pose duduk di ayunan

Hasninda Ramadhani

Pada foto selanjutnya nampak Hasninda pose duduk santai di ayunan kayu. Dia nampak memakai bandeau motif garis yang dipadukan celana pendek. Pose senyum sambil menutup mata, manis banget.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/612/2996276/penampilan-baru-virgoun-jadi-sorotan-tampak-lebih-kurus-dan-bikin-pangling-pUMaxBI0us.jpg
Penampilan Baru Virgoun Jadi Sorotan, Tampak Lebih Kurus dan Bikin Pangling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/23/612/2888367/kisah-lidya-pratiwi-artis-cantik-yang-dipenjara-karena-pembunuhan-kekasihnya-zTtB1VZ17L.jpg
Kisah Lidya Pratiwi, Artis Cantik yang Dipenjara karena Pembunuhan Kekasihnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/194/2877700/potret-cantik-sandrinna-michelle-bergaya-lady-boss-bikin-gak-kedip-LPqyIU1F7Q.jpg
Potret Cantik Sandrinna Michelle Bergaya Lady Boss, Bikin Gak Kedip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/612/2868110/potret-aya-ohori-pebulu-tangkis-cantik-jepang-yang-jatuh-cinta-ke-legenda-bulu-tangkis-indonesia-A9pyBb0OOZ.jpg
Potret Aya Ohori, Pebulu Tangkis Cantik Jepang yang Jatuh Cinta ke Legenda Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/194/2859880/5-potret-ayu-anjani-yang-kembali-jadi-janda-ceraikan-suami-usai-dua-bulan-ibu-dan-adiknya-meninggal-N4dHFw5Cti.jpg
5 Potret Ayu Anjani yang Kembali Jadi Janda, Ceraikan Suami Usai Dua Bulan Ibu dan Adiknya Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/194/2852814/8-potret-risma-nilawati-mantan-istri-ferry-maryadi-hot-mama-makin-memesona-vmXfKXHdrC.jpg
8 Potret Risma Nilawati Mantan Istri Ferry Maryadi, Hot Mama Makin Memesona!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement