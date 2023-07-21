5 Potret Cantik Hasninda Ramadhani, Artis FTV yang Bantah Jadi Pemeran Video Syur saat Diperiksa Polisi

NAMA Hasninda Ramadhani belakangan menjadi perbincangan publik setelah dituding memerankan video syur. Artis FTV itu langsung membuat laporan terkait ancaman dari orang tak dikenal (OTK) yang akan menyebar video syur mirip dirinya di Polres Metro Jakarta Barat.

Hasninda mengatakan bahwa dirina kerap mendapatkan teror blackmail berisi video syur mirip dirinya. Ia pun melayangkan laporan ke polisi.

"Tadi tuh jadi panggilan (terkait) laporan yang saya ajukan terkait ancaman dan pemerasan," ujar Hasninda di lokasi.

Alasan Hasninda membuat laporan juga karena pelaku memerasnya dengan meminta sejumlah uang apabila dia tak ingin videonya disebarkan.

"Setelah saya tanya maunya apa, akhirnya dia bilang kayak minta uang, ujung-ujungnya gitu. Uang Rp9,5 juta," pungkasnya.

Di balik sosoknya yang viral, Hasninda merupakan artis FTV yang memiliki paras cantik. Melalui media sosialnya dia kerap memamerkan potret cantik dan seksi. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @hasninda_r, Sabtu (22/7/2023).

1. Foto OOTD





Potret cantik Hasninda saat foto OOTD. DI foto itu dia tampiln santai memakai crop tanktop yang dipadukan dengan celana coklat dan sandal.

Paras cantiknya begitu terpancar saat dia memakai makeup tebal dan rambut panjang digerai. Dia pose sambil menunjukkan ekspresi wajah datar.

"Cantik banget wow," kata @e_perasta***

"Cantik banget Ninds," komen @habsari***

2. Anggun pakai dress





Di foto ini Hasninda pose duduk memakai dress tanpa lengan warna lilac. Nampak rambutnya dikuncir dengan model berantakan. Meski demikian gayanya tetap stylish.

3. Pose duduk di ayunan





Pada foto selanjutnya nampak Hasninda pose duduk santai di ayunan kayu. Dia nampak memakai bandeau motif garis yang dipadukan celana pendek. Pose senyum sambil menutup mata, manis banget.