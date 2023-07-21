Kencan dengan Junho 2PM di Thailand, Segini Harga Tas Yoona dalam King The Land

SERIAL drakor King The Land terus menarik perhatian publik, terutama para penonton setiap drama yang digawangi Yoona SNSD dan Junho 2PM.

Apalagi di episode terbaru, episode 10, menampilkan momen manis kencan romantis antara karakter Cheon Sarang yang diperankan Yoona bersama sang kekasih, Guwon yang diperankan Junho.

Dalam episode kencan di Bangkok, Thailand, penampilan cantik dan manis Yoona yang disebut-sebut penggemar mirip Princess Belle dari Disney pun jadi buah bibir. Tak hanya gaya outfit, tapi juga tas branded yang melekat di tubuh visual dan lead dancer SNSD tersebut.

Dikutip dari akun Instagram @kdrama_fashion, Jumat (21/7/2023), pertama ada tas mungil berbentuk segi lima warna coklat tua yang dijinjing Yoona saat makan malam romantis bersama Junho di episode 10.

Meski sangat mungil ukurannya, ternyata tas Demi Bag Cognac koleksi rancangan dari Gabriela Hearst tersebut dilihat dari laman resmi Gabriela Hearst dibanderol dengan harga cukup fantastis, USD2500 atau sekira Rp37,5juta per satu tasnya.