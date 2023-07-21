6 Potret Rahma Azhari Pakai Bikini saat Liburan di Indonesia, Aura Seksinya Tak Memudar!

ARTIS cantik Rahma Azhari membagikan sederet potret liburan di Indonesia. Penampilan seksi Rahma Azhari mengenakan bikini pun langsung mencuri perhatian. Seperti apa potretnya?

Usai menikah dengan Pedro Carrascalao pada 2000 lalu, Rahma memang memilih menetap di Amerika Serikat. Adik Sarah Azhari tersebut vakum dari dunia hiburan dan memilih menjadi ibu rumah tangga mengurus suami dan anak-anaknya.

Meski begitu, Rahma tetap aktif di Instagram dengan membagikan aktivitasnya, termasuk liburan ke Indonesia. Tak hanya keseruan, penampilan Rahma Azhari yang tetap memesona di usia 41 tahun mencuri perhatian.

Aura seksi Hot Mom 3 anak ini juga tak luntur saat mengenakan bikini. Berikut potretnya yang Okezone rangkum dari Instagram pribadi Rahma Azhari, Jumat (21/7/2023).

1. Padukan kemeja pantai dengan bikini





Pertama ada potret Rahma mengenakan kemeja pantai oversize berpose tersenyum manis ke kamera. Rahma membuka semua kancing kemejanya, sehingga terlihat dia mengenakan bikini motif garis-garis hitam dan coklat. Meski bikini hanya terlihat mengintip, penampilan Rahma tetap terlihat seksi.

"Cantik banget," ujar @kenzo

"Dari jaman gw masih keciL wajah2 keLuarga azhari masih terlihat muda aja dan cantik nyaa awet 😍," ungkap @mali***

2. Pose gendong buah hati





Berikutnya ada Rahma Azhari berpose menggendong buah hatinya. Rahma terlihat cantik di foto candid ini. Dia mengenakan bikini motif garis-garis hitam dan coklat. Meski tak menampilkan full body, rasanya Rahma tetap terlihat seksi bukan?

3. Pose di pantai





Kali ini Rahma Azhari berpose di pantai dengan rambut panjang tergerai tertiup angin. Tak hanya cantik, Rahma tampak seksi mengenakan bikini tie dye nuansa biru-hitam.