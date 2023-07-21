8 Potret Mezzaluna Putri Bimbim Slank Wisuda Sarjana di Inggris

MUSISI Bimbim Slank tengah diselimuti bahagia dan rasa bangga. Putri sulungnya, Mezzaluna baru saja wisuda usai 4 tahun kuliah di University of Birmingham, Inggris.

Gadis cantik kelahiran Februari 2001 tersebut kini menyandang gelar sarjana lulusan Anthropology dan Political Science. Berikut potret cantik Mezzaluna putri sulung Bimbim Slank saat wisuda, Jumat (21/7/2023).

1. Pose dengan kedua ortu

Bimbim Slank dan istri langsung terbang ke Inggris untuk merayakan kelulusan putri sulungnya. Mezzaluna tampak cantik mengenakan tiga berpose dengan kedua orangtuanya.

2. Dikecup manis





Berikutnya ada potret pipi Mezzaluna dikecup Bimbim Slank sebagai rasa cinta dan bangganya kepada si Sulung. Begitu pun dengan sang ibu, Mezzaluna tampak cantik tersenyum manis.

3. Kedua adiknya juga ikut





Tak hanya Bimbim dan istri, kedua adik Mezzaluna juga ikut ke Inggris untuk merayakan kelulusan sang kakak. Momen foto keluarga saat wisuda pun terasa semakin manis.

4. Pose dengan sebucket bunga





Kali ini Mezzaluna berpose seorang diri sembari memegang sebucket bunga. Selain toga, penampilan Mezzaluna semakin cantik mengenakan kebaya dan kain batik.