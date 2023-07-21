Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pesona Anya Geraldine Pakai Kebaya Bikin Netizen Klepek-Klepek, Cantiknya No Debat!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:00 WIB
Pesona Anya Geraldine Pakai Kebaya Bikin Netizen Klepek-Klepek, Cantiknya No Debat!
Anya Geraldine (Foto : Instagram/@anyageraldine)
A
A
A

ANYA Geraldine salah satu artis yang kehidupannya tak pernah lepas dari sorotan publik. Tak hanya soal kehidupan pribadinya, tapi juga penampilannya yang selalu terlihat cantik dan stylish.

Seperti pada postingan terbarunya Anya nampak menghadiri acara pernikahan, dia memakai kebaya dengan sentuhan payet dan bordir berwarna peach. Dress yang dia pakai diberi sentuhan lace sehingga menambah kesan anggun pada penampilannya.

Anya Geraldine

"Selalu setia menunggu balasan chat kamu," tulis Anya pada postingan terbarunya seperti dikutip dari Instagram @anyageraldine, Jumat (21/7/2023).

Di foto itu Anya nampak pose menyamping sambil menoleh kamera. Dia juga memegang bunga mawar warna kuning sambil tersenyum, parasnya cantik banget yah?

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
