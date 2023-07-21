Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Yolla Yuliana, Pevoli Cantik yang Bikin Boris Bokir Salah Tingkah

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |18:00 WIB
6 Potret Yolla Yuliana, Pevoli Cantik yang Bikin Boris Bokir Salah Tingkah
Yolla Yuliana (Foto: YouTube Plus26 & Instagram @yollayuliana1515)
A
A
A

ATLET voli cantik Yolla Yuliana belakangan ini menjadi perbincangan publik. Ini lantaran pevoli cantik tersebut dihubung-hubungan dengan nama Boris Bokir yang baru resmi bercerai.

Kedekatan atlet cantik asal Bandung tersebut dengan Boris berawal saat menjadi bintang tamu podcast. Dalam bincang-bincangnya, Yolla Yuliana sesekali menggoda Boris Bokir hingga membuatnya salah tingkah.

Apalagi saat Yolla mengajukan pertanyaan untuk memilih dirinya atau Angel Karamoy yang juga dikaitkan dengan Boris. Boris yang pada podcast-nya berperan sebagai Pak Robis Kadiv Problem langsung syok.

Boris Bokir & Yolla Yuliana

"Aku tuh penasaran, Pak Boris lebih milih aku apa Angel Karamoy ya?," todong Yolla di Podcast Plus26 yang dikutip Okezone, Jumat (21/7/2023).

Boris pun tak berkutik hingga salah tingkah mendengar pertanyaan pevoli berusia 29 tahun itu. Boris langsung minum air mineral di mejanya tak langsung menjawab.

Boris Bokir & Yolla Yuliana

Yolla yang penasaran meminta pendapat Pak Robis untuk menjawab pertanyaan tersebut. Boris sebagai Pak Boris pun memilih Yolla karena menjadi bintang tamunya.

Yolla Yuliana memang memiliki pesona kecantikan yang memikat. Yolla sendiri saat ini berstatus janda dan belum lama ini putus cinta oleh kekasihnya.

Penasaran bagaimana potret Yolla Yuliana? Berikut Okezone rangkumkan dari Instagram @yollayuliana1515, Jumat (21/7/2023).

1. Cantik dari segala sudut!

Yolla Yuliana

Pesona Yolla saat di atas lapangan nyaris selalu menjadi daya pikat tersendiri. Tengok saja potretnya ini, Yolla tampak cantik dengan rambut panjang dikuncir. Selain itu, wajah cemberut Yolla juga terlihat menggemaskan!

"Di foto dri sudut angle mana pun tetep cantiknya ga ada obat emg 😍😍," ujar @andra***

"Cantik bgt siii😍," kata @novi***

2. Selfie cantik

Yolla Yuliana

Selanjutnya ada foto selfie cantik Yolla Yuliana dengan rambut diuncir dan poni belah tengah. Senyum manis janda satu anak ini bikin netizen klepek-klepek.

"Aduhhh teteh," komen @munk***

"Membara🔥🔥🔥," ujar @bando***

"Aku jatuh cinta😍😍😍," kata @irvan***

3. Gaya stylish

Yolla Yuliana

Tak hanya cantik, pevoli yang bermain untuk klub Jakarta Pertamina Fastron ini juga memiliki gaya stylish. Seperti fotonya ini, Yolla mengenakan jaket pink yang match dengan sneakers-nya.

Dia juga memadukan crop top putih dan celana jeans panjang yang modis. Selain itu, Yolla makin kece dengan memakai sling bag hitam.

