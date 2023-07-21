Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Peluncuran Fashion Figure Bertema "Unfold": Merayakan Kreativitas dalam Desain Jeans

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |10:15 WIB
Peluncuran Fashion Figure Bertema
Peluncuran Fashion Figure Bertema Unfold (Foto: MNC Media)
Fashion Figure, merek fashion yang dikenal karena inovasi dan keberanian dalam merancang pakaian, dengan bangga mengumumkan peluncuran koleksi terbaru mereka bertema "Unfold". Dalam koleksi ini, Fashion Figure merayakan kreativitas dan eksplorasi melalui desain jeans yang menawan.

Koleksi "Unfold" dari Fashion Figure mengusung semangat untuk merdeka dalam mengekspresikan diri melalui pilihan fashion. Dalam koleksi ini, Fashion Figure berusaha menghilangkan batasan-batasan dan membebaskan individu untuk mengeksplorasi berbagai gaya dan desain yang unik dalam jeans mereka.

Dengan menggabungkan keberanian dalam pemilihan warna, tekstur, dan potongan yang inovatif, koleksi "Unfold" menawarkan pengalaman berpakaian yang segar dan memikat.

"Kami percaya bahwa jeans adalah canvas yang sempurna untuk mengekspresikan kreativitas dan gaya pribadi seseorang. Dalam koleksi 'Unfold', kami mendorong individu untuk berani menciptakan gaya mereka sendiri, melampaui batasan-batasan yang ada," ujar Aldi Saputra Bakri, Marcom Kreatif Fashion Figure.

Koleksi "Unfold" menampilkan berbagai macam desain jeans yang menarik. Mulai dari potongan klasik dengan sentuhan modern hingga desain yang eksentrik dan berani, setiap jeans dalam koleksi ini memiliki cerita yang unik dan dapat memancarkan kepribadian individu yang mengenakannya.

