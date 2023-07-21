Hana Hanifah Pose Centil Gigit Semangka di Kolam Renang, Gayanya Makin Aduhai!

HANA Hanifah merupakan salah satu selebgram cantik yang kerap mencuri perhatian. Ini lantaran Hana Hanifah kerap tampil seksi.

Seperti foto penampilannya saat liburan baru-baru ini yang diunggahnya di Instagram pribadi, @hanaaaast. Hana Hanifah berpose menggoda sembari gigit potongan buah semangka di kolam renang.

"Buah semangka buah durian. Jodoh langka, hidup sendirian," tulis selebgram berusia 28 tahun tersebut dalam caption unggahan fotonya yang dikutip Okezone, Sabtu (22/7/2023).

Tak hanya posenya yang menggoda, selebgram asal Bogor tersebut juga tampil seksi. Dia mengenakan satu set outfit yang terdiri dari halter (tali leher) bra dan celana panjang warna baby pink.