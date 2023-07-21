Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Hot Rachel Vennya Pakai Swimsuit Tanpa Bra, Janda Cantik Makin Menggoda!

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |00:05 WIB
Gaya Hot Rachel Vennya Pakai Swimsuit Tanpa Bra, Janda Cantik Makin Menggoda!
Rachel Vennya (Foto : Instagram/@rachelvennya)
RACHEL Vennya mencuri perhatian netizen. Rachel Vennya mengunggah foto penampilannya tak memakai bra di Instagram pribadinya, @rachelvennya.

Janda dua anak tersebut berpose di pinggir kolam sembari menikmati momen liburannya. Rachel Vennya mengenakan swimsuit atau baju renang berwarna hitam.

Baju renang tersebut memiliki cut out dengan aksen menyilang. Tak hanya modis, tetapi juga mengekspos lekuk tubuh selebgram berusia 27 tahun tersebut.

Rachel Vennya

Selain itu, baju renang juga memiliki potongan high leg yang memperlihatkan kaki jenjang dan paha mulus Rachel. Penampilan kekasih Salim Nauderer ini pun semakin terlihat seksi dan menggoda.

Halaman:
1 2 3
      
