Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 21 Juli: Libra Pekerjaan Lebih Ringan, Sagitarius Jaga Rahasia Orang Lain

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak 21 Juli: Libra Pekerjaan Lebih Ringan, Sagitarius Jaga Rahasia Orang Lain
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

APA kata nasib peruntungan zodiak Anda menuju akhir pekan ini? Dilansir dari New York Daily News, berikut prediksi ramalan untuk para pemilik zodiak Libra, Scorpio dan Sagitarius hari ini.

1. Libra: Hari ini sisi kreatif yang dimiliki para Libra bisa mendukung pekerjaan dan tugas sesuai tanggung jawab Anda. Namun, di sisi lain, metode para Libra ini bisa membutuhkan lebih banyak hal yang dikerjakan daripada yang diharapkan semua orang, jadi mungkin ada beberapa keluhan yang muncul. Namun, setelah semuanya selesai, semua orang akan berterima kasih.

2. Scorpio: Menuju akhir pekan, para Scorpio justru bertambah sibuk karena ada tugas lain yang tidak sesuai dengan rutinitas normal Anda. Menambahkan tugas lain ke daftar pekerjaan yang sebetulnya sudah panjang hari ini bisa membuat para Scorpio jadi frustrasi.

3. Sagitarius: Anda dipercaya untuk mengetahui rahasia orang lain hari ini, padahal informasi yang dibagikan adalah rahasia penting. Namun mereka mempercayai Anda untuk tahu dan menyimpannya. Gunakan kesempatan ini untuk memperkuat ikatan Anda dengan orang tersebut. Jaga rahasianya dan jangan rusak persahabatan ini dengan merusak kepercayaan itu.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement