Ramalan Zodiak 21 Juli: Libra Pekerjaan Lebih Ringan, Sagitarius Jaga Rahasia Orang Lain

APA kata nasib peruntungan zodiak Anda menuju akhir pekan ini? Dilansir dari New York Daily News, berikut prediksi ramalan untuk para pemilik zodiak Libra, Scorpio dan Sagitarius hari ini.

1. Libra: Hari ini sisi kreatif yang dimiliki para Libra bisa mendukung pekerjaan dan tugas sesuai tanggung jawab Anda. Namun, di sisi lain, metode para Libra ini bisa membutuhkan lebih banyak hal yang dikerjakan daripada yang diharapkan semua orang, jadi mungkin ada beberapa keluhan yang muncul. Namun, setelah semuanya selesai, semua orang akan berterima kasih.

2. Scorpio: Menuju akhir pekan, para Scorpio justru bertambah sibuk karena ada tugas lain yang tidak sesuai dengan rutinitas normal Anda. Menambahkan tugas lain ke daftar pekerjaan yang sebetulnya sudah panjang hari ini bisa membuat para Scorpio jadi frustrasi.

3. Sagitarius: Anda dipercaya untuk mengetahui rahasia orang lain hari ini, padahal informasi yang dibagikan adalah rahasia penting. Namun mereka mempercayai Anda untuk tahu dan menyimpannya. Gunakan kesempatan ini untuk memperkuat ikatan Anda dengan orang tersebut. Jaga rahasianya dan jangan rusak persahabatan ini dengan merusak kepercayaan itu.

(Rizky Pradita Ananda)