Kunci Bisa Raih Cuan dari Buat Konten di Media Sosial, Bukan Hanya Unik Loh!

TAK dipungkiri sosial media kini bukan lagi hanya jadi wadah untuk eksis dan berekspresi. Lebih dari itu, berbagai platform media sosial kini menjelma menjadi ladang cuan bagi para konten kreator.

Menurut seorang junior produser, Vanesa Aprilia, memanfaatkan media sosial untuk meraup cuan di zaman sekarang memang terbilang susah susah gampang. Mengapa demikian? Sebab, jika tidak mengetahui market dan tidak bisa memberikan sesuatu yang berbeda dari yang lain, mencari cuan lewat media sosial bisa jadi hal yang begitu sulit.

“Kalau untuk bisa dapat income dari medsos, sesuai judul ya aksesbilitas sosial media, sebenarnya kalau kita lihat dari kemudahan yang ada tuh justru membuat kita tuh harus bisa beda dari yang lain,” ujar Vanesa, dalam Podcast Aksi Nyata, “Aksesbilitas Media Sebagai Penunjang Kreativitas Anak Muda” di kanal YouTube Partai Perindo, Kamis, (20/7/2023).

“Misalnya, oke orang bikin konten kayak jualan gitu. Semua orang bisa jualan, tapi apa nih yang membedakan kamu dengan yang lain,” tegasnya.

Ia menambahkan, siapapun yang ingin mendapatkan cuan alias penghasilan dengan memanfaatkan media sosial, sekedar unik saja tidaklah cukup karena juga harus bisa konsisten.