Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kunci Bisa Raih Cuan dari Buat Konten di Media Sosial, Bukan Hanya Unik Loh!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |20:30 WIB
Kunci Bisa Raih Cuan dari Buat Konten di Media Sosial, Bukan Hanya Unik Loh!
Vanesa Aprilia, Junior Producer, (Foto: Youtube Partai Perindo)
A
A
A

TAK dipungkiri sosial media kini bukan lagi hanya jadi wadah untuk eksis dan berekspresi. Lebih dari itu, berbagai platform media sosial kini menjelma menjadi ladang cuan bagi para konten kreator.

Menurut seorang junior produser, Vanesa Aprilia, memanfaatkan media sosial untuk meraup cuan di zaman sekarang memang terbilang susah susah gampang. Mengapa demikian? Sebab, jika tidak mengetahui market dan tidak bisa memberikan sesuatu yang berbeda dari yang lain, mencari cuan lewat media sosial bisa jadi hal yang begitu sulit.

“Kalau untuk bisa dapat income dari medsos, sesuai judul ya aksesbilitas sosial media, sebenarnya kalau kita lihat dari kemudahan yang ada tuh justru membuat kita tuh harus bisa beda dari yang lain,” ujar Vanesa, dalam Podcast Aksi Nyata, “Aksesbilitas Media Sebagai Penunjang Kreativitas Anak Muda” di kanal YouTube Partai Perindo, Kamis, (20/7/2023).

 BACA JUGA:

“Misalnya, oke orang bikin konten kayak jualan gitu. Semua orang bisa jualan, tapi apa nih yang membedakan kamu dengan yang lain,” tegasnya.

 BACA JUGA:

Ia menambahkan, siapapun yang ingin mendapatkan cuan alias penghasilan dengan memanfaatkan media sosial, sekedar unik saja tidaklah cukup karena juga harus bisa konsisten.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/612/2949720/begini-cara-mengkurasi-kehidupan-di-media-sosial-Ylku998rEO.jpg
Begini Cara Mengkurasi Kehidupan di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/612/2949717/media-sosial-pengaruhi-kesehatan-mental-anak-muda-LOyIo3ZEU5.jpg
Media Sosial Pengaruhi Kesehatan Mental Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/612/2942332/podcast-aksi-nyata-aiman-witjaksono-politik-yang-baik-tak-sekedar-tawarkan-keberlanjutan-atau-perubahan-KWWiUevmmN.jpg
Podcast Aksi Nyata, Aiman Witjaksono: Politik yang Baik Tak Sekedar Tawarkan Keberlanjutan atau Perubahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/612/2942306/fokus-ke-sektor-pendidikan-aiman-witjaksono-ganjar-pranowo-beda-dari-yang-lain-pjTiX5YpKs.jpg
Fokus ke Sektor Pendidikan, Aiman Witjaksono: Ganjar Pranowo Beda dari yang Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/612/2938408/minat-kuliah-di-luar-negeri-ini-hal-utama-yang-perlu-dipersiapkan-calon-mahasiswa-A2sLLWO5bd.jpg
Minat Kuliah di Luar Negeri? Ini Hal Utama yang Perlu Dipersiapkan Calon Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/612/2938352/podcast-aksi-nyata-membantu-indonesia-tak-harus-kembali-ke-tanah-air-upB2fK5DyA.jpg
Podcast Aksi Nyata : Membantu Indonesia Tak Harus Kembali ke Tanah Air?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement