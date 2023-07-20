Bagaimana Manfaatkan Kemajuan Teknologi dalam Berkarya agar Tak Jadi Bumerang?

KEMAJUAN teknologi memang membuat segalanya kini jauh jadi lebih mudah. Namun, jika tidak dibarengi dengan kemampuan yang mumpuni, seseorang tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi itu sendiri.

Hal inilah yang diungkapkan oleh Vanesa Aprilia, seorang junior produser sekaligus mahasisiwi. Menurutnya, perkembangan teknologi sebenarnya bisa dimaknai dari berbagai sisi.

“Hal pertama, semakin berkembangnya teknologi itu ya tentu makin memudahkan kita, tapi sebenarnya ini bisa jadi boomerang ketika kita kalah sama teknologinya,” ujar Vanesa, dalam siaran Podcast Aksi Nyata, “Aksesbilitas Media Sebagai Penunjang Kreativitas Anak Muda” dikutip dari kanal YouTube Partai Perindo, Kamis, (20/7/2023).

Vanesa menerangkan sebagai contoh, saat seseorang ingin membuat konten yang bagus, maka yang diandalkan bukan semata teknologi canggih saja. Namun supaya bisa membuat konten bagus dan bermanfaat, sang creator harus mengerti tentang tujuan dari konten yang dibuat.

“Contoh, kalau misalkan kita produksi konten gitu, sekarang sudah benar-benar pintar banget, dengan kita mendeskripsis aja kayak misalkan kita butuh video yang menggambarkan ada dua orang di pantai segala macam mereka bisa ngecreate itu,” tuturnya.