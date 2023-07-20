Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 21 Juli: Cancer Buka Lembaran Baru, Virgo Berkorban Demi Teman

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak 21 Juli: Cancer Buka Lembaran Baru, Virgo Berkorban Demi Teman
Ilustrasi zodiak Virgo, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGAIMANA penerawangan nasib peruntungan zodiak Anda menuju akhir pekan ini? Dilansir dari New York Daily News, berikut prediksi ramalan untuk para pemilik zodiak Cancer, Leo dan juga Virgo hari ini.

1. Cancer: Jumat ini para Cancer mungkin sedang merasa seperti membuka lembaran baru. Situasi baru-baru ini mungkin membuat orang-orang pemilik zodiak ini jadi merasa tertekan. Tak heran, Anda mencoba melupakan keruwetan ini dengan mengubah penampilan atau gaya, sehingga bisa lebih merasa fresh dengan penampilan baru.

Jika masih ada yang mengganjal, segera hubungi orang-orang terdekat untuk meminta saran dan nasihat atau bantuan.

2. Leo: Para Leo hari ini lagi fokus berjuang menata kembali keamanan dan kestabilitasan dalam hidup, termasuk soal keamanan finansial. Tak heran, sekarang Anda perlu menghasilkan uang lebih banyak. Peluang untuk menghasilkan uang ini ada di depan mata, tetapi Anda harus menunjukkan usaha dari diri sendiri.

3. Virgo: Ada pengorbanan untuk teman-teman tersayang dari orang-orang Virgo di hari ini, pengorbanan demi menjaga hubungan dengan orang terkasih yang membutuhkan Anda. Meskipun Anda kurang senang melakukannya, orang ini kemungkinan pernah begitu berjasa, membuat para Virgo berpikir untuk membalas budi.

 BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement