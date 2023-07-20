Ramalan Zodiak 21 Juli: Aries Fokus ke Masalah Sendiri, Gemini Ada yang Butuh Bantuan

SEPERTI apa nasib peruntungan zodiak Anda menuju akhir pekan ini? Dilansir dari New York Daily News, berikut prediksi ramalan untuk para pemilik zodiak Aries, Taurus dan Gemini hari ini.

1. Aries: Mendukung orang lain sah-sah saja, tapi jika bisa sebaiknya para Aries bisa lebih fokus pada masalahnya sendiri. Ketika sudah selesai, barulah Anda kembali hadir mendukung orang-orang tersayang di sekitarmu.

Mulai dari membantu anggota keluarga, menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan, mengajak pergi bersenang-senang dan sebagainya.

2. Taurus: Hari ini ada percakapan dalam dengan inner circle, yang ternyata bisa jadi metode healing. Para Taurus punya kata-kata tepat dan bisa jadi pendengar yang baik, untuk bisa mendukung untuk teman yang membutuhkan, sekaligus berbagi emosi.

3. Gemini: Menuju akhir pekan, hari ini ada seseorang yang butuh bantuan moril dari Anda para Gemini. Menyemangati mereka dengan tulus saja, sudah bisa menjadi cara untuk membantu mereka loh!

(Rizky Pradita Ananda)