Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 21 Juli: Aries Fokus ke Masalah Sendiri, Gemini Ada yang Butuh Bantuan

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |05:30 WIB
Ramalan Zodiak 21 Juli: Aries Fokus ke Masalah Sendiri, Gemini Ada yang Butuh Bantuan
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEPERTI apa nasib peruntungan zodiak Anda menuju akhir pekan ini? Dilansir dari New York Daily News, berikut prediksi ramalan untuk para pemilik zodiak Aries, Taurus dan Gemini hari ini.

1. Aries: Mendukung orang lain sah-sah saja, tapi jika bisa sebaiknya para Aries bisa lebih fokus pada masalahnya sendiri. Ketika sudah selesai, barulah Anda kembali hadir mendukung orang-orang tersayang di sekitarmu.

Mulai dari membantu anggota keluarga, menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan, mengajak pergi bersenang-senang dan sebagainya.

2. Taurus: Hari ini ada percakapan dalam dengan inner circle, yang ternyata bisa jadi metode healing. Para Taurus punya kata-kata tepat dan bisa jadi pendengar yang baik, untuk bisa mendukung untuk teman yang membutuhkan, sekaligus berbagi emosi.

3. Gemini: Menuju akhir pekan, hari ini ada seseorang yang butuh bantuan moril dari Anda para Gemini. Menyemangati mereka dengan tulus saja, sudah bisa menjadi cara untuk membantu mereka loh!

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement