Rekomendasi Pasangan Nama Keisya untuk Bayi Perempuan, Artinya Bagus dan Dalam Loh!

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |23:30 WIB
Rekomendasi Pasangan Nama Keisya untuk Bayi Perempuan, Artinya Bagus dan Dalam Loh!
Rekomendasi pasangan nama Keisya untuk bayi perempuan, (Foto: Freepik)
NAMA Keisya yang feminin, indah dan cantik, contohnya seperti Keisya Levronka, memang jadi salah satu pilihan nama untuk bayi perempuan yang unik dan modern. Selain itu, secara makna kata ini juga punya arti yang bagus loh!

Dalam bahasa Swahili, Keisya punya arti sebagai joy alias kegembiraan yang luar biasa. Sementara dalam bahasa Arab, Keisya artinya baik dan hidup.

Nah, jika sudah menentukan Keisya sebagai satu satu suku kata nama untuk bayi perempuan Anda, sekarang waktunya untuk cari pasangan nama yang tepat untuk nama Keisya. Dihimpun berbagai sumber, Kamis (20/7/2023) berikut ulasan singkat ide rekomendasi pasangan nama Keisya untuk bayi perempuan.

1. Klasik: Jika ingin nama tengah yang klasik untuk dipadankan dengan Keisya, bisa pilih pilihan yang tidak akan pernah ketinggalan zaman seperti Elizabeth, Marie, dan Ann. Jika mau yang yang lebih modern, coba pasangkan Keisya dengan nama tengah Grace dan Rose yang indah dan elegan.

Bisa juga dipasangkan bersama nama Aaliyah, yang berarti “ditinggikan, mulia” dalam bahasa Arab, atau Nia, yang berarti “tujuan” dalam bahasa Swahili.

2. Unik: Kalau ingin memilih nama tengah yang tidak terlalu tradisional dan lebih unik,. Keisya berpasangan sempurna dengan nama tengah Bliss, yang membangkitkan semangat dan unik. Bisa juga dipadukan bersama seperti Ember atau Willow, yang akan melengkapi nama depan Keisya dengan sempurna dan lebih bersahaja.

Pilihan nama tengah unik lainnya untuk Keisya adalah Phoenix. Nama ini tidak hanya memiliki kesan keren dan edgy, tetapi juga melambangkan kelahiran kembali.

