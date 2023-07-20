Advertisement
HOME WOMEN LIFE

50 Nama Bayi Laki-Laki Islam yang Lahir di Bulan Juli, Bermakna Kuat hingga Bijaksana

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |05:00 WIB
50 Nama Bayi Laki-Laki Islam yang Lahir di Bulan Juli, Bermakna Kuat hingga Bijaksana
Nama Bayi Laki-Laki Islam (Foto: Timesofindia)
A
A
A

50 nama bayi laki-laki Islam yang lahir di bulan Juli dalam artikel ini bisa menjadi referensi Anda. Juli menjadi salah satu bulan kelahiran yang diyakini berhubungan dengan sifat baik.

Nama-nama bayi laki-laki Islami ini memiliki makna yang baik, menggambarkan sosok pemimpin. Misalnya sifat bijaksana, suka berbuat kebaikan hingga kuat.

Berikut 50 nama bayi laki-laki Islami yang lahir di Bulan Juli dirangkum dari berbagai sumber, Jumat (21/7/2023).

Nama Bayi Laki-Laki Islam yang Lahir di Bulan Juli

1. Ajaweed: tindakan kebaikan

2. Afzaal: perbuatan kebaikan

3. Atif: baik hati

4. Hilmi: seseorang yang baik hati

5. Ehsan: kebaikan

6. Rauf: baik hati

7. Ishfaq: kebaikan

8. Aleef: sahabat yang baik

9. Abayomi: pembawa kebahagiaan

10. Asher: bahagia 

11. Baheen: ceria dan bahagia

12. Dilshod: senang hati

13. Farraj: bahagia dan gembira

14. Felix: bahagia dan sejahtera

15. Istabshar: menjadi bahagia, membuat bahagia, dan terlihat bahagia

16. Radovan: senang

17. Sadaan: lebih bahagia

18. Al Muqtadir: yang kuat

19. Abdul Aziz: hamba yang berkuasa

20. Alvand: kuat

21. Ayamin: yang kuat

22. Arsham: sangat kuat

23. Aydin: kuat dan mampu

24. Ghalib: dominan

25. Ghasharab: orang yang kuat

26. Jaleed: kekuatan

27. Shaukat: kekuasaan

28. Yazeed: dia meningkatkan kekuasaan dan kekayaan

29. Aalim: bijaksana

30. Abdul Hakeem: hamba Allah

31. Ahkam: bijaksana

32. Ahura: bijaksana

33. Ahura Yazda: bijaksana

34. Ajmi: sangat bijak

35. Alwyn: teman yang bijak

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
