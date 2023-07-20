50 Nama Bayi Laki-Laki Islam yang Lahir di Bulan Juli, Bermakna Kuat hingga Bijaksana

50 nama bayi laki-laki Islam yang lahir di bulan Juli dalam artikel ini bisa menjadi referensi Anda. Juli menjadi salah satu bulan kelahiran yang diyakini berhubungan dengan sifat baik.
Nama-nama bayi laki-laki Islami ini memiliki makna yang baik, menggambarkan sosok pemimpin. Misalnya sifat bijaksana, suka berbuat kebaikan hingga kuat.
Berikut 50 nama bayi laki-laki Islami yang lahir di Bulan Juli dirangkum dari berbagai sumber, Jumat (21/7/2023).
1. Ajaweed: tindakan kebaikan
2. Afzaal: perbuatan kebaikan
3. Atif: baik hati
4. Hilmi: seseorang yang baik hati
5. Ehsan: kebaikan
6. Rauf: baik hati
7. Ishfaq: kebaikan
8. Aleef: sahabat yang baik
9. Abayomi: pembawa kebahagiaan
10. Asher: bahagia
11. Baheen: ceria dan bahagia
12. Dilshod: senang hati
13. Farraj: bahagia dan gembira
14. Felix: bahagia dan sejahtera
15. Istabshar: menjadi bahagia, membuat bahagia, dan terlihat bahagia
16. Radovan: senang
17. Sadaan: lebih bahagia
18. Al Muqtadir: yang kuat
19. Abdul Aziz: hamba yang berkuasa
20. Alvand: kuat
21. Ayamin: yang kuat
22. Arsham: sangat kuat
23. Aydin: kuat dan mampu
24. Ghalib: dominan
25. Ghasharab: orang yang kuat
26. Jaleed: kekuatan
27. Shaukat: kekuasaan
28. Yazeed: dia meningkatkan kekuasaan dan kekayaan
29. Aalim: bijaksana
30. Abdul Hakeem: hamba Allah
31. Ahkam: bijaksana
32. Ahura: bijaksana
33. Ahura Yazda: bijaksana
34. Ajmi: sangat bijak
35. Alwyn: teman yang bijak