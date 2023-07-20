Mengenal Jovi Adhiguna Selebgram Viral Makan Kerupuk Babi di Bakso A Fung yang Bersertifikat Halal

MENGENAL Jovi Adhiguna selebgram viral makan kerupuk babi di Bakso A Fung. Ini lantaran nama Jovi Adhiguna belakangan menjadi perbincangan publik.

Jovi Adhiguna menjadi sorotan usai makan kerupuk babi di restoran Bakso A Fung yang memiliki sertifikat halal. Momen Jovi makan bakso dengan kerupuk babi tersebut dibagikan ulang oleh akun Twitter @medioorickey.

(Mengenal Jovi Adhiguna Selebgram Viral Makan Kerupuk Babi di Bakso A Fung, Foto: Twitter/@medioorickey)

Kala itu dia makan bakso di gerai A Fung di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Jovi tak menyadari telah melakukan kesalahan itu hingga mendapat kritik dari netizen. Dia pun sudah mengaku kesalahan dan telah berdamai dengan pihak restoran bakso.

Lantas siapa sih sosok Jovi Adhiguna? Berikut rangkumannya dari berbagai sumber, Kamis (20/7/2023).

1. Profil Jovi Adhiguna

(Mengenal Jovi Adhiguna Selebgram Viral Makan Kerupuk Babi di Bakso A Fung, Foto: Instagram/@joviadhiguna)

Jovi Adhiguna merupakan selebgram yang lahir pada 24 Juni 1990. Pria beragama kristen itu memiliki tinggi badan 173. Jovi juga diketahui berdarah Belanda dan Tiongkok dari orang tuanya.

Dalam setiap unggahannya, Jovi kerap tampil dengan gaya androgini. Dia sering mengenakan dengan outfit branded dan selalu stylish saat memadu padankan penampilannya.