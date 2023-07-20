Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Jovi Adhiguna Selebgram Viral Makan Kerupuk Babi di Bakso A Fung yang Bersertifikat Halal

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |19:00 WIB
Mengenal Jovi Adhiguna Selebgram Viral Makan Kerupuk Babi di Bakso A Fung yang Bersertifikat Halal
Mengenal Jovi Adhiguna Selebgram Viral Makan Kerupuk Babi di Bakso A Fung (Foto: Instagram/@joviadhiguna)
A
A
A

MENGENAL Jovi Adhiguna selebgram viral makan kerupuk babi di Bakso A Fung. Ini lantaran nama Jovi Adhiguna belakangan menjadi perbincangan publik.

Jovi Adhiguna menjadi sorotan usai makan kerupuk babi di restoran Bakso A Fung yang memiliki sertifikat halal. Momen Jovi makan bakso dengan kerupuk babi tersebut dibagikan ulang oleh akun Twitter @medioorickey.

Mengenal Jovi Adhiguna Selebgram Viral Makan Kerupuk Babi di Bakso A Fung

(Mengenal Jovi Adhiguna Selebgram Viral Makan Kerupuk Babi di Bakso A Fung, Foto: Twitter/@medioorickey)

Kala itu dia makan bakso di gerai A Fung di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Jovi tak menyadari telah melakukan kesalahan itu hingga mendapat kritik dari netizen. Dia pun sudah mengaku kesalahan dan telah berdamai dengan pihak restoran bakso.

Lantas siapa sih sosok Jovi Adhiguna? Berikut rangkumannya dari berbagai sumber, Kamis (20/7/2023).

1. Profil Jovi Adhiguna

Mengenal Jovi Adhiguna Selebgram Viral Makan Kerupuk Babi di Bakso A Fung

(Mengenal Jovi Adhiguna Selebgram Viral Makan Kerupuk Babi di Bakso A Fung, Foto: Instagram/@joviadhiguna)

Jovi Adhiguna merupakan selebgram yang lahir pada 24 Juni 1990. Pria beragama kristen itu memiliki tinggi badan 173. Jovi juga diketahui berdarah Belanda dan Tiongkok dari orang tuanya.

Dalam setiap unggahannya, Jovi kerap tampil dengan gaya androgini. Dia sering mengenakan dengan outfit branded dan selalu stylish saat memadu padankan penampilannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement