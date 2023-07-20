Menguak Apa Makanan Kelomang Beserta Cara Merawatnya, Ternyata Tak Mudah!

MENGUAK Apa Makanan Kelomang Beserta Cara Merawatnya, menarik untuk menambah pengetahuan. Maka dari itu akan dibahas singkat dalam artikel ini.

Kelomang atau dalam bahasa Inggris disebut Hermit Crabs merupakan hewan yang bisa dibilang unik. Bagaimana tidak, ternyata kelomang merupakan hewan yang bersifat oportunistik, ia adalah pemakan bangkai yang bisa makan berbagai macam makanan seperti buah, sayuran, serangga, dan bahkan bangkai.

Kelomang alias umang-umang bisa diberi makan berupa buah dan sayuran segar seperti apel, wortel, kangkung, dan pisang yang harus diberikan dua sampai tiga kali dalam seminggu. Kelomang juga akan dengan mudah untuk mau makan serangga mati seperti ulat bambu kering, dan jangkrik yang dapat dilapisi dengan suplemen kalsium dan vitamin.

(Menguak Apa Makanan Kelomang Beserta Cara Merawatnya, Foto: Kuritafsheen17/Freepik)

Fakta menariknya, spesies umang-umang tertentu seperti umang-umang stroberi bisa tampil dengan warna merah dan oranye terang saat diberi makan makanan yang tinggi karoten seperti wortel matang, ubi jalar dan pepaya.