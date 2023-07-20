Tenyata Ini Arti di Balik Nama Indah Keisya Levronka

PENYANYI Keisya Levronka tengah ramai jadi buah bibir, termasuk para netizen di linimasa sosial media.

Terlepas dari keramaian yang melibatkan namanya, jika dilihat dari namanya, penyanyi berprestasi satu ini memang punya nama yang cantik dan indah. Dari suku kata pertama, Keisya yang dalam bahasa Ibrani ditulis dengan ejaan Keisha, sebagai variasi modern dari nama Keziah.

Mengutip The Bump, Kamis (20/7/2023) untuk nama seseorang, nama feminin Keisya diambil dari kata Cassia yang punya arti "kayu manis”. Sebagai nama seseorang, nama Keisya bukan hanya sekadar sosok manis dan energi yang bersemangat, kata Keziah muncul dalam Perjanjian Lama disebutkan diyakini banyak orang sebagai simbol kesetaraan perempuan.

(Foto: Instagram Keisya Lervronka)

Mewujudkan keindahan, kedalaman, dan keseimbangan, Keisha adalah nama baik untuk anak dengan harapan tumbuh sebagai anak yang kuat.

Sementara untuk kata Levronka, dikutip dari laman She Knows, terdekat yang termirip adalah dari bahasa Latin, Levushka yang artinya Singa. Sama halnya dengan arti nama bayi Levushka dalam bahasa Rusia yang juga bermakna singa.

(Rizky Pradita Ananda)