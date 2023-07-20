Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tenyata Ini Arti di Balik Nama Indah Keisya Levronka

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |19:30 WIB
Tenyata Ini Arti di Balik Nama Indah Keisya Levronka
Keisya Levronka, (Foto: Instagram @keisyalevronka)
A
A
A

PENYANYI Keisya Levronka tengah ramai jadi buah bibir, termasuk para netizen di linimasa sosial media.

Terlepas dari keramaian yang melibatkan namanya, jika dilihat dari namanya, penyanyi berprestasi satu ini memang punya nama yang cantik dan indah. Dari suku kata pertama, Keisya yang dalam bahasa Ibrani ditulis dengan ejaan Keisha, sebagai variasi modern dari nama Keziah.

Mengutip The Bump, Kamis (20/7/2023)  untuk nama seseorang, nama feminin Keisya diambil dari kata Cassia yang punya arti "kayu manis”. Sebagai nama seseorang, nama Keisya bukan hanya sekadar sosok  manis dan energi yang bersemangat, kata Keziah muncul dalam Perjanjian Lama disebutkan diyakini banyak orang sebagai simbol kesetaraan perempuan.

(Foto: Instagram Keisya Lervronka) 

Mewujudkan keindahan, kedalaman, dan keseimbangan, Keisha adalah nama baik untuk anak dengan harapan tumbuh sebagai anak yang kuat.

Sementara untuk kata Levronka, dikutip dari laman She Knows, terdekat yang termirip adalah dari bahasa Latin, Levushka yang artinya Singa. Sama halnya dengan arti nama bayi Levushka dalam bahasa Rusia yang juga bermakna singa.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115388/10_nama_bayi_perempuan_sansekerta_yang_jarang_dipakai_lengkap_dengan_artinya-AlWk_large.jpg
10 Nama Bayi Perempuan Sansekerta yang Jarang Dipakai Lengkap dengan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3077917/nama_anak_perempuan-xMUb_large.jpg
8 Nama Modern Bayi Perempuan Bermakna Kesuksesan dan Keberuntungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075299/600_nama_bayi_perempuan_jawa_keraton_lengkap_a_z_dan_maknanya-SxFI_large.jpg
600 Nama Bayi Perempuan Jawa Keraton Lengkap A-Z dan Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075293/600_nama_bayi_laki_laki_jawa_keraton_lengkap_a_z_dan_artinya-A745_large.jpg
600 Nama Bayi Laki Laki Jawa Keraton Lengkap A-Z dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/612/3072635/500_rekomendasi_nama_bayi_laki_laki_jawa_islami-xj37_large.jpg
500 Rekomendasi Nama Bayi Laki-laki Jawa Islami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/612/3072628/500_rekomendasi_nama_bayi_perempuan_jawa_islami-hKNF_large.jpg
500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Jawa Islami
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement