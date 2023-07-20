Supermodel Barbara Palvin Syok Jumlah Tamu Undangan di Pernikahan Sendiri

PASANGAN selebriti Barbara Palvin dan Dylan Sprouse, baru saja resmi menjadi sepasang suami istri. Selayaknya pengantin lain, mereka juga akan melangsungkan pesta resepsi pernikahan, meski tidak dalam waktu dekat.

Mengutip laporan Vogue Magazine, pesta pernikahan pasangan yang sebelumnya berpacaran kurang lebih lima tahun tersebut akan dilangsungkan pada musim gugur atau sekitar September atau Desember mendatang.

"Barbara dan Dylan merencanakan pesta pernikahan digelar lebih besar di California, Amerika Serikat, pada musim gugur," terang laporan Vogue Magazine, dikutip Kamis (20/7/2023).

Dalam wawancaranya bersama majalah fesyen bergengsi tersebut, Barbara mengungkap jumlah tamu yang ia undang ke acara pesta pernikahannya. Menariknya, angka 115 orang tamu undangan tersebut, diungkap Barbara sudah sangat banyak.

"Sebelumnya kami berencana untuk mengadakan resepsi pernikahan bergaya intimate, , tapi kenyataannya kami harus mengundang 115 tamu, karena mereka semua adalah orang-orang penting dalam hidup kami," ungkap Barbara.