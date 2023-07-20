Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Super Unik! 4 Saudara Ini Bernama Indonesia Tanna Air

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |11:31 WIB
Super Unik! 4 Saudara Ini Bernama Indonesia Tanna Air
Viral 4 kakak beradik bernama unik, (Foto: Tangkapan layar TikTok @desimegasari15)
A
A
A

SAAT buah hati lahir ke dunia, orang tua tentu ingin memberikan nama terbaik dengan keyakinan nama adalah doa. Tapi, banyak juga orang tua memberikan anak-anak mereka dengan nama unik namun tetap bermakna dalam.

Contohnya satu keluarga yang tengah viral di linimasa Twitter berikut ini. Sang anak membocorkan nama-nama kakak beradik dalam satu keluarga yang diberikan oleh sang bunda.

"Emak jago buat nama. Saking cintanya emak kita dengan negara ini," tulis keterangan video, dikutip dari akun @kegblgnunfaedah, Kamis (20/7/2023).

Ya, sesuai tulisan tersebut, ibunda tercinta menyelipkan nama dengan unsur nusantara. Keempat anaknya masing-masing diberikan nama Indo, Nesia, Tanna, dan Air.

Ya, bisa ditebak, nama-nama tersebut jika disatukan akan membentuk rangkaian kata yang menjadi satu kalimat Indonesia Tanna Air, dengan pelafalan persis seperti mengucapkan Indonesia Tanah Air.

"Kalau nama kami digabung, Indo - Nesia - Tanna - Air," lanjut narasi dalam keterangan video.

(Foto: Tangkapan layar TikTok @desimegasari15) 

Maksud dari empat nama tersebut tak lain adalah Indonesia Tanah Air. Namun tentunya, mereka bukan hanya diberikan nama tunggal atau satu kata saja.

