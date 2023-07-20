Super Unik! 4 Saudara Ini Bernama Indonesia Tanna Air

SAAT buah hati lahir ke dunia, orang tua tentu ingin memberikan nama terbaik dengan keyakinan nama adalah doa. Tapi, banyak juga orang tua memberikan anak-anak mereka dengan nama unik namun tetap bermakna dalam.
Contohnya satu keluarga yang tengah viral di linimasa Twitter berikut ini. Sang anak membocorkan nama-nama kakak beradik dalam satu keluarga yang diberikan oleh sang bunda.
"Emak jago buat nama. Saking cintanya emak kita dengan negara ini," tulis keterangan video, dikutip dari akun @kegblgnunfaedah, Kamis (20/7/2023).
Ya, sesuai tulisan tersebut, ibunda tercinta menyelipkan nama dengan unsur nusantara. Keempat anaknya masing-masing diberikan nama Indo, Nesia, Tanna, dan Air.
Ya, bisa ditebak, nama-nama tersebut jika disatukan akan membentuk rangkaian kata yang menjadi satu kalimat Indonesia Tanna Air, dengan pelafalan persis seperti mengucapkan Indonesia Tanah Air.
"Kalau nama kami digabung, Indo - Nesia - Tanna - Air," lanjut narasi dalam keterangan video.
Maksud dari empat nama tersebut tak lain adalah Indonesia Tanah Air. Namun tentunya, mereka bukan hanya diberikan nama tunggal atau satu kata saja.