60 Nama Bayi Perempuan Modern, Cantik dan Tidak Pasaran!

MEMBERIKAN nama bayi perempuan terkadang membingungkan bagi sebagian orang tua. Tapi tak perlu khawatir, ada 60 nama bayi perempuan yang bisa menjadi referensi.

Nama-nama bayi perempuan berikut ini modern lengkap dengan artinya. Tentu 60 nama bayi perempuan modern ini memiliki makna yang cantik dan indah, pastinya juga tidak pasaran.

Berikut 60 nama bayi perempuan modern yang dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (20/7/2023).

1. Arabella: anak perempuan yang cantik

2. Arisha: tekad kuat

3. Ashalina: anak perempuan manis dan menyenangkan hati

4. Aneisha: suci dan murni

5. Belvina: anak perempuan berkulit putih yang cantik jelita

6. Beril: permata yang bercahaya

7. Birdella: cerdas

8. Belinda: cantik

9. Chelsea: anak yang pandai bicara

10. Chalinda: pemberian indah dari Tuhan

11. Clarabell: anak perempuan yang cantik

12. Callista bermakna paling cantik

13. Davira: bijaksana

14. Danita: dewi kecantikan

15. Deolinda: dewi yang cantik

16. Divya: anak yang hebat

17. Erianthe: keindahan

18. Evanthe: bunga yang indah

19. Elina: wanita cerdas

20. Eri: cinta dan kepandaian

21. Faranisa: perempuan yang gembira

22. Fariza: perempuan berjiwa ksatria

23. Felisberta: kecerdasan

24. Fikriyyah: pintar

25. Galena: cerdas

26. Gazala: sangat cerdas dan menarik

27. Gauri: jalan penghidupan yang tentram

28. Grizelle: wanita pejuang yang cerdas

29. Halwatuzahra: bunga terindah

30. Himeka: sorot mata yang bercahaya

31. Ileana: matahari

32. Ivona: hadiah dari Tuhan

33. Jovanka: pemberian Tuhan

34. Jovita: baik hati

35. Kanzia: pejuang wanita

36. Keisha: anak yang jadi favorit semua orang

37. Laquitta: pekerjaan yang sempurna

38. Lavina: kesucian

39. Meisya: hidup yang tenang

40. Meisie: mutiara