60 Nama Bayi Perempuan Modern, Cantik dan Tidak Pasaran!

MEMBERIKAN nama bayi perempuan terkadang membingungkan bagi sebagian orang tua. Tapi tak perlu khawatir, ada 60 nama bayi perempuan yang bisa menjadi referensi.
Nama-nama bayi perempuan berikut ini modern lengkap dengan artinya. Tentu 60 nama bayi perempuan modern ini memiliki makna yang cantik dan indah, pastinya juga tidak pasaran.
Berikut 60 nama bayi perempuan modern yang dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (20/7/2023).
1. Arabella: anak perempuan yang cantik
2. Arisha: tekad kuat
3. Ashalina: anak perempuan manis dan menyenangkan hati
4. Aneisha: suci dan murni
5. Belvina: anak perempuan berkulit putih yang cantik jelita
6. Beril: permata yang bercahaya
7. Birdella: cerdas
8. Belinda: cantik
9. Chelsea: anak yang pandai bicara
10. Chalinda: pemberian indah dari Tuhan
11. Clarabell: anak perempuan yang cantik
12. Callista bermakna paling cantik
13. Davira: bijaksana
14. Danita: dewi kecantikan
15. Deolinda: dewi yang cantik
16. Divya: anak yang hebat
17. Erianthe: keindahan
18. Evanthe: bunga yang indah
19. Elina: wanita cerdas
20. Eri: cinta dan kepandaian
21. Faranisa: perempuan yang gembira
22. Fariza: perempuan berjiwa ksatria
23. Felisberta: kecerdasan
24. Fikriyyah: pintar
25. Galena: cerdas
26. Gazala: sangat cerdas dan menarik
27. Gauri: jalan penghidupan yang tentram
28. Grizelle: wanita pejuang yang cerdas
29. Halwatuzahra: bunga terindah
30. Himeka: sorot mata yang bercahaya
31. Ileana: matahari
32. Ivona: hadiah dari Tuhan
33. Jovanka: pemberian Tuhan
34. Jovita: baik hati
35. Kanzia: pejuang wanita
36. Keisha: anak yang jadi favorit semua orang
37. Laquitta: pekerjaan yang sempurna
38. Lavina: kesucian
39. Meisya: hidup yang tenang
40. Meisie: mutiara