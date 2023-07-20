Bisa Cerahkan Wajah hingga Anti Aging Tanpa Bedah, Apa Itu Mesotherapy?

TREN dan kemajuan jenis treatment perawatan kecantikan mengalami perkembangan pesat dari hari ke hari. Salah satu contohnya kini, Mesotherapy yang mulai dilirik oleh masyarakat.

Treatment ini sendiri ditemukan orang dermatologis dari Paris, Perancis dan sudah ada sejak era tahun 1960-an. Menariknya, awalnya mesotherapy lebih fokus sebagai treatment mengurangi lemak yang ada di tubuh. Namun kini juga efektif untuk wajah dan rambut.

Spesialis kulit dan kelamin, Dr. Dicky Prawiratama, M.Sc, Sp.KK menjelaskan mesotherapy sendiri adalah perawatan non invasif dengan cara menyuntikkan cairan ke dalam jaringan kulit pada bagian tubuh yang diinginkan.

“Prinsipnya kayak memberi makanan ke kulit, kalau pakai produk oles butuh waktu banyak dan hanya memperbaiki di area permukaan kulit,” ujar dr Dicky saat ditemui awak media di gelaran konferensi pers Mesotherapy dalam Aesthetic Treatment Kalbe, baru-baru ini.

“Tapi kalau mesotherapy ini bisa sampai ke lapisan dalam kulit. Teknik penyuntikan ini tidak memerlukan tindakan pembedahan, lebih efektif, dan aman,” terang dr Dicky.