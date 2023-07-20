Potret Terbaru Dinda Kanya Dewi, Pasca Sukses Pangkas Berat Badan Berlebih

PESINETRON Dinda Kanya Dewi, baru-baru ini menceritakan pengalaman panjangnya untuk bisa menurunkan berat badan berlebih yang ia alami.

Melalui video yang ia unggah di akun Instagram miliknya, @@dindakanyaa, Dinda mengisahkan perjalanan menurunkan berat badannya yang tak mudah ini berawal saat ia mulai frustasi karena bentuk tubuh yang semakin membesar sejak 2017.

Meski sempat memaksa untuk melakukan berbagai jenis diet, hal tersebut justru tak membuahkan hasil. Hal itu lantas membuat pesinetron yang lekat dengan imej antagonis tersebut semakin dibuat stres.

BACA JUGA:

“Hubunganku dengan tubuhku makin kelamaan makin tidak baik2 saja. Setiap membesar aku mati-matian coba ngecilin, sudah mengecil aku kecapekan. Lalu aku stress dan badanku membesar lagi, begitu saja tulis,” tulis Dinda sebagai keterangan video, dikutip Kamis, (20/7/2023)

BACA JUGA: Rahasia Jennie BLACKPINK Bikin Wajah Lebih Tirus di Pagi Hari

Dengan keadaan seperti itu, Dinda lantas mengaku sempat pasrah. Ia lantas mulai berdamai dengan bobot tubuhnya yang semakin berat. Namun, ia justru mulai merasakan berbagai dampak buruknya.