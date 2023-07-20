Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengapa Child Free di Indonesia Masih Tabu?

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |21:54 WIB
Mengapa Child Free di Indonesia Masih Tabu?
dr. Boy Abidin. (Foto: Youtube)
A
A
A

SEBAGIAN orang atau pasangan ada yang memilih untuk childfree atau tidak memiliki anak. Namun di Indonesia sendiri hal tersebut masih menjadi sesuatu yang tabu, bahkan sebagian orang ada yang tidak menerimanya karena tidak akan lahir keturunan sebagai penerus keluarga.

Dokter er Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dr. Boy Abidin Sp.OG, Subsp F.E.R mengatakan, Indonesia masih kental dan kuat budaya ke-timurannya sehingga wajar jika childfree masih jadi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan dan juga dilakukan.

Sementara untuk di luar negeri, seperti orang-orang Eropa atau Amerika childfree sudah menjadi hal yang biasa dan tidak lagi dianggap tabu oleh masyarakatnya.

Dokter Boy bilang, tidak semua budaya atau kebiasaan di negara-negara Barat baik untuk diterapkan di Indonesia. Di mana hal tersebut cukup bertolak belakang, dan tidak semua orang bisa paham serta mau menerimanya.

"Harapan saya sih ditabukan saja, jangan diikutin karena kalau kita ikutin tren di luar gak semuanya sesuatu yang baik," katanya dalam wawancara bersama Okezone Health, Kamis (20/7/2023).

Halaman:
1 2
      
