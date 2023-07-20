Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Perlu Tahu, Ini Dampak Positif dan Negatif Saat Putuskan Child Free

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |21:21 WIB
Perlu Tahu, Ini Dampak Positif dan Negatif Saat Putuskan Child Free
Fenomena childfree (Foto: Ist)
A
A
A

CHILD free atau memutuskan untuk tidak memiliki anak menjadi pro dan kontra. Di mana di Indonesia sendiri hal tersebut masih dianggap tabu, sehingga perdebatan yang kerap muncul.

Lantas adakah keuntungan jika seseorang memilih untuk child free? Menanggapi hal tersebut, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dr. Boy Abidin Sp.OG, Subsp F.E.R mengatakan, apabila ditinjau dari sisi positifnya pasangan yang memilih jalan tersebut bisa terbebas dari masalah finansial.

"Kalau kita lihat sudut pandang dari sisi positifnya ya, untuk orang yang memilih child free, dia tidak direpotkan dengan faktor finansial untuk biaya sekolah dan lainnya," katanya dalam wawancara bersama Okezone Health, Kamis (20/7/2023).

Kemudian pasangan yang memilih untuk child free juga dapat fokus ke karirnya masing-masing. Sehingga tanpa adanya beban untuk mengasuh serta memikirkan kebutuhan anak yang belum terpenuhi.

"Banyak lagi sisi positifnya, mungkin dia tidak perlu memiliki rumah yang luas dan macam-macam tidak perlu memikirkan stress," terangnya.

Sementara itu adapun dampak buruk atau negatif bagi seseorang yang memilih child free. Dokter Boy bilang, bisa jadi berpengaruh pada sistem dan alat reproduksinya.

Selain masalah kesehatan, dampak negatif lainnya adalah tuntutan dari keluarga. Yang mana ini merupakan keputusan besar, maka dianjurkan adanya kesepakatan dari pasangan maupun keluarga lainnya.

Halaman:
1 2
      
