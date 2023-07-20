Marak Fenomena Childfree, Apa Sih Untung dan Ruginya? Simak Malam Ini di Okezone!

BELAKANGAN ini istilah childfree kembali mencuat sejak awal tahun 2023. Nah, childfree sendiri adalah istilah yang mengacu pada suatu konsep di mana pasangan yang sudah menikah memilih untuk tidak memiliki atau membesarkan anak.

Hal ini tentu saja itu menjadi pilihan personal setiap pasangan untuk mengambil keputusan tersebut. Dan tentu saja ada faktor yang membuat mereka memilih melakukan childfree.

Namun tentu saja akan ada dampak dalam setiap pilihan yang diambil. Terutama dari segi Kesehatan.

Untuk itu, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang dampak childfree bagi Kesehatan, bersama Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dr. Boy Sp.OG, malam ini pukul 20.00 di Okezone.com,

Oleh karena itu, jangan lupa dipantengin terus ya Okezone.com!

(Dyah Ratna Meta Novia)