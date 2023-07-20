4 Buah Untuk Menurunkan Gula Darah, Salah Satunya Apel!

BAGI penderita pradiabetes, diabetes, atau kondisi lain yang memengaruhi gula darah, pola makan adalah bagian paling penting untuk mengontrol kadar gula Anda.

Faktor seperti masalah berat badan, aktivitas, stres, dan genetika juga berperan dalam menjaga gula darah, namun diet sehat sangat penting untuk mengontrol gula darah.

Nah berikut ini buah-buahan yang bisa memperbaiki kadar gula darah rendah, seperti dilansir dari laman Healthline,

1. Alpukat

Selain teksturnya yang lembut dan rasanya lezat, alpukat dapat menawarkan manfaat yang signifikan untuk pengaturan gula darah. Buah ini kaya akan lemak sehat, serat, vitamin, dan mineral, dan menambahkannya ke makanan telah terbukti meningkatkan kadar gula darah.

Sejumlah penelitian telah menemukan, bahwa alpukat dapat membantu menurunkan kadar gula darah dan melindungi dari perkembangan sindrom metabolik, termasuk tekanan darah tinggi dan gula darah tinggi yang meningkatkan risiko penyakit kronis.

2. Apel

Apel mengandung serat larut dan senyawa tumbuhan, termasuk quercetin, asam klorogenat, dan asam galat, yang semuanya dapat membantu mengurangi gula darah dan melindungi dari diabetes.

Meskipun konsumsi buah total telah terbukti menurunkan risiko diabetes, makan buah-buahan tertentu, termasuk apel, mungkin sangat bermanfaat untuk menurunkan gula darah dan mengurangi risiko terkena diabetes.

Sebuah studi menguji 187 ribu orang menemukan, bahwa asupan buah-buahan tertentu yang lebih tinggi, terutama blueberry, anggur, dan apel, dikaitkan dengan risiko diabetes tipe 2 yang jauh lebih rendah.

Lebih lanjut, sebuah penelitian pada 18 wanita menemukan, bahwa makan apel 30 menit sebelum makan nasi secara signifikan mengurangi gula darah setelah makan, dibandingkan dengan makan nasi saja.

