Asam Urat Tinggi, Coba 5 Minuman yang Bikin Turun!

SAAT asam urat tinggi dan kambuh, rasanya sendi-sendi tangan dan kaki jadi nyeri. Akibatnya tak enak badan dan susah bergerak.

Nah, berikut ini sejumlah minuman yang dipercaya bisa bikin kadar asam urat turun. Lalu apa saja minuman tersebut?

1. Teh Hijau

Teh hijau tak hanya terkenal sebagai salah satu minuman yang baik untuk menurunkan berat badan.

Pasalnya, sejumlah penelitian membuktikan bahwa ekstrak teh hijau bisa membantu menurunkan produksi asam urat dalam tubuh.

Karena itu, teh hijau menjadi minuman yang baik bagi penderita asam urat atau orang dengan kadar asam urat tinggi dalam darahnya.

2. Perasan atau jus jeruk

Perasan atau jus beberapa jenis jeruk juga dipercaya menjadi minuman yang ampuh untuk menurunkan kolestrol dalam darah.

Pasalnya, buah jeruk seperti amla (malaka), lemon, jeruk, pepaya, dan nanas, kaya akan vitamin C, sehingga membantu menurunkan kadar asam urat yang tinggi secara alami.

Di antara semua jenis citrus, buah amla cukup direkomendasikan karena sarat akan vitamin C yang membantu mengurangi kadar asam urat dengan meningkatkan ekskresinya melalui ginjal.

3. Susu rendah lemak

Susu full cream memang memiliki kandungan kadar lemak jenuh berbahaya karena bisa memperburuk peradangan. Namun, produk susu rendah lemak relatif aman dan bisa menambah manfaat kesehatan untuk tulang, otot, dan sendi.

Jadi, meski menderita asam urat kamu tetap bisa mengonsumsi produk susu low-fat. Minum segelas susu skim atau susu rendah lemak dapat secara efektif mengurangi jumlah asam urat yang ada dalam darah

