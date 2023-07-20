Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Menkes Ungkap Pemicu Perundungan di Kalangan Mahasiswa Kedokteran

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |16:37 WIB
Menkes Ungkap Pemicu Perundungan di Kalangan Mahasiswa Kedokteran
Menkes Budi (Foto: ist)
A
A
A

MENTERI Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menegaskan, Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) akan menindak tegas praktek bullying atau perundungan di lingkungan mahasiswa  kedokteran yang selama ini sudah berjalan selama puluhan tahun lamanya.

"Praktek bullying ini sudah lama dan akan kami hilangkan," kata Menkes Budi dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan RI, Jakarta Selatan.

 mahasiswa kedokteran

Menkes Budi mengatakan, pihaknya akan menghapus praktek bullying tersebut sehingga tidak akan lagi ada calon-calon dokter yang mendapatkan perlakuan semena-mena dari para seniornya. Menurutnya, pemicu terjadinya perundungan calon dokter spesialis karena stres.

Kemudian Menkes Budi mengungkapkan, berawal dari video yang tersebar di sebuah rumah sakit . Dalam unggahan itu memperlihatkan tindakan kasar yang dilakukan oleh sejumlah dokter yang ternyata korban adalah peserta pendidikan kedokteran.

 BACA JUGA:

Praktek perundungan ini semakin terkuak, baik dokter umum maupun pendidikan dokter spesialis. Maka hal ini menimbulkan banyak kerugian dari berbagai aspek.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
