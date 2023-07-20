Kenali Yuk 3 Penyebab Gangguan Ginjal Akut Selain Cemaran EG dan DEG!

KINI muncul lagi kasus gangguan ginjal akut akibat cemaran di obat batuk sirup di Kamerun. Dikutip dari Reuters, saat ini WHO khawatir obat batuk berbahaya itu tak hanya dijual di Kamerun, namun juga negara-negara lain.

Namun, sejatinya gangguan ginjal akut tidak hanya bisa terjadi karena dipicu keracunan zat berbahaya dalam obat. Namun juga bisa karena beberapa faktor lainnya, apa saja?

1. Aliran darah berkurang

Beberapa penyakit dan kondisi dapat memperlambat aliran darah ke ginjal dan menyebabkan AKI atau acute kidney injury. Mulai dari tekanan darah rendah (hipotensi) atau syok, kehilangan darah atau cairan (seperti perdarahan, diare berat), serangan jantung, gagal jantung, dan kondisi lain yang menyebabkan penurunan fungsi jantung, kegagalan organ (misalnya jantung, hati), terlalu sering menggunakan obat pereda nyeri yang disebut 'NSAID" yang digunakan untuk mengurangi pembengkakan atau menghilangkan rasa sakit akibat sakit kepala, pilek, flu, dan penyakit lainnya (Contoh termasuk ibuprofen, ketoprofen, dan naproxen).

Selain itu bisa juga dipicu karena terjadinya reaksi alergi parah, luka bakar, cedera, dan operasi besar.

2. Kerusakan langsung pada ginjal

Penyakit dan kondisi dapat merusak ginjal dan menyebabkan gangguan ginjal akut contohnya termasuk di antaranya yakni

1. Jenis infeksi parah yang mengancam nyawa, 'sepsis'

2. Jenis kanker 'multiple myeloma'

3. Kondisi langka yang menyebabkan peradangan dan jaringan parut pada pembuluh darah, membuatnya kaku, lemah, dan menyempit (vaskulitis)

4. Reaksi alergi terhadap jenis obat tertentu (nefritis interstisial)

5. Sekelompok penyakit (scleroderma) yang mempengaruhi jaringan ikat yang menopang organ dalam

6. Kondisi yang menyebabkan peradangan atau kerusakan pada tubulus ginjal, pembuluh darah kecil di ginjal, atau unit penyaringan di ginjal seperti nekrosis tubulus, glomerulonefritis, vaskulitis, atau mikroangiopati trombotik.

