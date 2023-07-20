4 Penyebab Skoliosis, Salah Satunya Kondisi Genetik!

SELAMA ini banyak orang tidak tahu penyakit skoliosis. Skoliosis merupakan kondisi di mana tulang belakang melengkung ke samping.

Pada umumnya skoliosis didiagnosis di kalangan remaja dan dewasa muda, tetapi bisa juga terjadi pada usia berapapun. Skoliosis bisa ringan atau berat dan mempengaruhi satu atau kedua sisi tulang belakang.

Gejala yang paling umum dari skoliosis adalah nyeri punggung. Dalam banyak kasus, hal ini disebabkan oleh penyaluran berat yang tidak seimbang di setiap sisi tulang belakang. Seseorang dengan Skoliosis juga dapat mengalami nyeri bahu dan pinggul serta masalah dengan keseimbangan dan koordinasi.

Beberapa orang dengan bentuk skoliosis yang lebih ringan mungkin tidak melihat gejala apa pun sampai mencapai usia dewasa ketika tubuh sudah berkembang sempurna. Skoliosis terdiri dari beberapa jenis seperti skoliosis Idiopatik, skoliosis bawaan, dan skoliosis neuromuskuler.

Penyebab terjadinya skoliosis dikarenakan oleh beberapa hal yang dilansir dari Makati Medical Center.

1. Kondisi neuromuskular

Ini keadaan yang sering ditandai dengan kelemahan atau kelumpuhan otot. Inilah sebabnya mengapa kadang-kadang disebut sebagai gangguan "neurologis". Beberapa contoh kondisi neuromuskuler ini termasuk distrofi otot dan kelumpuhan otak.

Gangguan ini dapat menyebabkan Skoliosis karena menyebabkan otot di punggung melemah atau berhenti bekerja sama sekali.

2. Cacat lahir

Penyebab Skoliosis dapat disebabkan karena cacat bawaan, yang dapat terjadi dalam banyak cara.

Kondisi ini terjadi pada awal kehamilan ketika tulang belakang janin tidak terbentuk dengan baik, yang mengarah ke hemivertebrae atau sudut tajam di tulang belakang. Ada kasus di mana dua atau lebih vertebra tidak terpisah sepenuhnya, menyebabkan kelainan bentuk tulang belakang.

