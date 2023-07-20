Jangan Abaikan, 1,2 Juta Anak-Anak dan Remaja Terancam Diabetes Melitus Tipe 1

SIAPA sangka diabetes ternyata tidak hanya menyerang orang dewasa saja, namun anak-anak dan remaja juga bisa mengalami hal sama. Di mana jenis yang mengancamnya adalah diabetes melitus tipe 1 (DMT1).

Changing Diabetes in Children (CDiC) Lead untuk Indonesia Prof. Dr. dr. Aman Bhakti Pulungan, Sp.A, (K), FAAP, FRCPI (Hon.) mengatakan, diabetes tipe 1 merupakan jenis diabetes umum terjadi pada anak-anak dan remaja. Sayangnya, mereka yang mengindap penyakit ini terjadi peningkatan setiap tahunnya.

Menurut data International Diabetes Federation (IDF), diperkirakan ada lebih dari 1,2 juta anak dan remaja di seluruh dunia yang hidup dengan diabetes tipe 1, dengan usia di bawah 20 tahun .

"Setiap tahun, sebanyak 108.200 anak dan remaja di bawah usia 15 tahun didiagnosis menderita diabetes tipe 1 ," katanya dalam keterangan resminya.

Ia mengungkapkan, bahwa hidup dengan DMT1 tidaklah mudah dan memerlukan lebih dari sekadar dukungan medis. Pengelolaan DMT1 yang tepat memerlukan pemantauan kadar gula darah secara mandiri, dan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi tersebut.

Dokter Aman menjelaskan, dalam waktu 10 tahun terakhir, prevalensi DMT1 di Indonesia meningkat tujuh kali lipat, dari 3,88 per 100 juta penduduk pada 2000 menjadi 28,19 per 100 juta penduduk pada 2010 .

Hal ini juga dikarenakan tingginya angka underdiagnosis (pasien yang tidak terdiagnosis) dan misdiagnosis (pasien dengan hasil diagnosis yang salah), angka pasti prevalensi diabetes tipe 1 pada anak-anak diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan data yang sudah ada.

