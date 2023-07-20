Apakah Banyak Minum Air Putih Dapat Menurunkan Kolesterol?

PERTANYAAN apakah banyak minum air putih dapat menurunkan kolesterol ini menarik untuk diulas. Seperti diketahui kolesterol telah menjadi masalah kesehatan serius bagi banyak orang serta meningkatkan risiko penyakit jantung serius.

Dalam upaya mencari solusi, beredar mitos minum banyak air putih dapat menurunkan kolesterol. Hal ini membuat orang terkadang melakukannya untuk bisa mencegah penyakit kolesterol.

Namun, apakah benar banyak minum air putih dapat menurunkan kolesterol dalam tubuh? Melansir Free Drinking Water, Mengonsumsi banyak air putih memainkan peran penting dalam menurunkan kolesterol secara tidak langsung. Pasalnya air putih membantu mengencerkan darah membantu memompa darah lebih lancar.

Selain itu, air putih juga memainkan peran penting dalam menghidrasi tubuh. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, darah berubah menjadi asam yang dapat menyebabkan penumpukan kadar kolesterol jahat.