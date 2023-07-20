Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Tidur Siang Bisa Menurunkan Kolesterol? Ini Jawabannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |10:45 WIB
Apakah Tidur Siang Bisa Menurunkan Kolesterol? Ini Jawabannya
Ilustrasi (Foto: Sleepapnea)
A
A
A

SEBUAH studi mengenai apakah tidur siang bisa menurunkan kolesterol ini bisa meningkatkan kesehatan. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan oleh SleepTrusted,menemukan bahwa terlalu sedikit tidur berdampak negatif pada kadar lipid.

Dilansir Healthline, dalam penelitian ini melibatkan 1.666 pria dan 2.329 wanita berusia 20 tahun ini ternyata hanya tidur lima jam dalam sehari. Hal ini meningkatkan risiko kolesterol dikarenakan tingginya kadar Low Density Lipoprotein (LDL).

Kolesterol

Untuk itu, apakah tidur siang bisa menurunkan kolesterol memang terbukti dalam meningkatkan kesehatan tubuh. Sebab, terlalu sedikit tidur juga menyebabkan tingginya kadar kolesterol LDL, sehingga meningkatkan risiko terkena penyakit kardiovaskular.

Selain itu, para peneliti menemukan bahwa mendengkur dikaitkan dengan kadar kolesterol baik HDL yang lebih rendah.

Halaman:
1 2 3
      
