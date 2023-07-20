Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Horornya Gunung Gelap, Tempat Pembuangan Mayat Korban Petrus yang Melegenda

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:00 WIB
Horornya Gunung Gelap, Tempat Pembuangan Mayat Korban Petrus yang Melegenda
Jalan di Gunung Gelap, Garut, Jawa Barat. (Youtube Garut Turunan Kidul)
GUNUNG Gelap di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut, Jawa Barat diselimuti cerita legenda dan penuh misteri. Jalan sekitar gunung tersebut juga dikenal angker. Pernah jadi tempat pembuangan mayat korban penembakan misterius alias petrus.

Kondisi jalan di Gunung Gelap memang teduh dengan pepohonan, tapi sering berkabut, dan agak sunyi. Jalan aspal terbentang dengan bertebing gunung tinggi diselimuti pepohonan hijau dan dibatasi jurang yang curam.

Melintas di jalan Gunung Gelap harus hati-hati dan fokus, jangan sampai hilang kendali dan meluncur ke jurang.

Legenda Pertarungan Jawara Sakti

Dikutip dari akun Youtube Adrasa ID, dalam bahasa Sunda, kata gelap berarti kilatan petir atau gemuruh petir.

 

Gunung Gelap punya cerita legenda tentang dua jawara yang sakti bertarung di puncak gunung. Saking sengitnya pertarungan keduanya, sampai-sampai muncul petir menyambar gunung tersebut.

Konon, masih ada sebagian orang percaya bahwa jika ada kilat dan guntur muncul di atas gunung tersebut, berarti ada dua jawara sakti sedang bertarung di atasnya.

Banyak pengendara menghindari melintasi jalan di Gunung Gelap karena sering berkabut dan mengganggu jarak pandang. Parahnya lagi tak ada lampu jalan dan ditambah ada sederet cerita mistis yang dikaitkan dengan tempat itu.

