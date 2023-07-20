17 Tempat Wisata di Sukabumi 2023, Pesonanya Menenangkan Batin

SEDIKITNYA ada 17 tempat wisata yang hits di Sukabumi 2023, bisa jadi pilihan buat liburan seru. Kabupaten terluas di Jawa Barat ini memang punya alam yang indah dan menawarkan banyak pilihan destinasi wisata.

Setiap sudut Sukabumi memiliki pesona tersendiri. Mulai dari wisata pantai, gunung, air terjun hingga keindahan alam yang menakjubkan.

Berikut 17 tempat wisata di Sukabumi 2023 :

1. Pantai Pelabuhan Ratu

Berlokasi di pesisir Samudra Hindia, Pantai Pelabuhan Rabu merupakan destinasi wajib saat berkunjung ke Sukabumi. Pantai legendaris ini menawarkan pesona deburan ombak mengagumkan. Matahari tenggelam menjadi pemandangan indah tak terlupakan.

Pantai Pelabuhan Ratu (Okezone.com/Putra)

2. Gunung Gede Pangrango

Para pendaki akan dimanjakan dengan panorama alam Gunung Gede Pangrango yang luar biasa. Sekitar wilayah ini terdapat berbagai objek wisata alam seperti Telaga Biru, air terjun Cibeureum, pemandian air panas dan lainnya.

Gunung Gede Pangrango (Okezone.com/Salman Mardira)

3. Curug Cikaso

Curug Cikaso memiliki tiga rangkaian air terjun menyejukan. Air terjun menawan ini merefreshkan kembali pikiran penat setelah bekerja seharian. Belum lagi sekitar air terjun memiliki pemandangan alam mempesona.

4. Pantai Ujung Genteng

Pantai Ujung Genteng adalah surga dunia bagi para pecinta peselancar. Salah satu objek wisata di Sukabumi ini juga menjadi tempat bertelur penyu langka. Pastikan mengajak keluarga untuk berlibur ke Pantai Ujung Genteng.

Pantai Ujung Genteng

5. Pantai Cimaja

Peselancar juga dapat mengunjungi Pantai Cimaja untuk menyalurkan hobinya. Pasalnya pantai ini terkenal memiliki ombak tetap. Tidak sedikit yang menyebut Pantai Cimaja sebagai “Balinya Sukabumi”.

6. Kawah Ratu

Pengunjung dapat menikmati keindahan bekas letusan Gunung Salak di Kawah Ratu. Berbagai kegiatan seperti bersantai menikmati air terjun, kemah, dan outbond dapat dilakukan disekitar loka wisata. Mudahnya akses lokasi membuat banyak pengunjung tertarik datang ke Kawah Ratu.

7. Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Secara administrasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak berlokasi di Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Kawasan konservasi ini menawarkan keanekaragaman hayati. Pengunjung juga dapat melakukan trekking menantang.