Anti Kesepian, Ini Daerah-Daerah di Indonesia yang Punya Banyak Tetangga

Suasana Kota Bogor, Jawa Barat. (Foto: ANTARA)

UMUMNYA setiap kabupaten atau kota dipisahkan dengan batas alami atau buatan. Ada sejumlah daerah di Indonesia dihimpit oleh daratan kabupaten dan kota lain.

Tentu saja ini jadi keuntungan tersendiri bagi daerah tersebut karena dengan banyaknya tetangga, tentu saja aktivitas sosial dan ekonomi semakin hidup.

Antara satu daerah dengan yang lain tentu saja saling berkebutuhan. Dengan letak yang saling berdekatan atau bertetangga, transaksi atau koneksi antar kedua daerah lebih mudah.

Berikut 7 daerah di Indonesia yang punya banyak tetangga.

Solok - Sumatera Barat

Kabupaten Solok merupakan kabupaten dengan tetangga terbanyak. Bagaimana tidak, Kabupaten Solok memiliki 7 tetangga sekaligus yang

berbatasan langsung. Pada batas utara terdapat Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, dan Kota Sawahlunto.

Solok, Sumbar

Sementara pada pada batas selatan terdapat Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kota Padang. Tetapi Kabupaten Solok

hanya memiliki satu ketangga saja pada bagian timur dan barat yaitu Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Padang Pariaman.

Tebo - Jambi

Berikutnya adalah Kabupaten Tebo yang ternyata punya banyak tetangga. Kabupaten Tebo berbatasan langsung dengan 9 kabupaten dan kota di sekelilingnya.

Tetangga pada batas utara Kabupaten Tebo meliputi kabupaten Keuangan Singingi dan kabupaten Indragiri hulu. Pada batas selatan terdapat Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

Sementara batas timur Kabupaten Tebo terdapat Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Batanghari.

Tetangga bagian barat meliputi Kabupaten Bungo dan Kabupaten Dharmasraya.

Musi Rawas - Sumatera Selatan

Kabupaten Musi Rawas memiliki 9 tetangga yang terdiri dari kabupaten dan kota. Pada bagian utara terdapat tiga tetangga yaitu kabupaten

Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Banyuasin, dan kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Sementara Kabupaten Musi Rawas hanya memiliki satu tetangga pada bagian selatan yaitu Kabupaten Empat Lawang. Batas timur terdapat

Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat. Tiga tetangga lainnya terdapat pada bagian barat yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, dan Kota Lubuk Linggau.