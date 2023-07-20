10 Tempat Wisata di Puncak Bogor 2023, Suguhkan Pemandangan Cantik dan Aktivitas Menarik

BERBURU tempat wisata di Puncak Bogor jadi salah satu ide terbaik untuk menghabiskan hari di akhir pekan. Dari Ibu Kota Jakarta jaraknya tak terlalu jauh, dan pilihan hiburannya pun beragam.

Ditambah lagi, udara di Puncak Bogor masih cukup sejuk sehingga cocok untuk yang sudah mulai gerah terpapar teriknya matahari.

Siap-siap ajak keluarga, saudara, dan para sahabat, ini lah 10 tempat wisata di Puncak Bogor yang wajib dikunjungi!

1. Panorama Pabangbon

Tempat wisata Puncak Bogor bernama Panorama Pabangbon ini memang menjual pemandangan indah tak terlupakan. Setiap spot menarik akan mempertemukan Anda dengan area hijau pegunungan yang menyejukkan mata.

Kalau ingin berfoto estetik ditemani panorama cantik, cukup pilih spot instagramable sesuai selera Anda, antara lain ada Rumah Pohon, Sarang Burung, Gardu Pandang Bibir Tebing, atau jika ingin lebih menantang, rasakan sensasi mendebarkan menaiki sepeda layang sambil menatap kawasan pegunungan.

Lokasi: Pabangbon, Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat.

2. Telaga Warna

Telaga Warna kerap jadi incaran pengunjung jika hendak mencari tempat wisata Puncak Bogor. Diapit oleh bukit dengan ketinggian 1.400 mdpl. wajar saja apabila udara di sana sangat sejuk.

Sejuknya kawasan Telaga Warna bukan satu-satunya alasan menarik minat pengunjung. Uniknya, warna di telaga ini bisa berubah-ubah dari hijau sampai terlihat kuning. Ditambah lagi, bukan tidak mungkin pengunjung bisa berjumpa satwa gemas seperti monyet dan kera abu.

Lokasi: Jalan Raya Puncak - Cianjur, Cisarua, Bogor.

3. Penangkaran Rusa Giri Jaya

Bermain bersama para rusa setidaknya bisa menghilangkan stress sejenak usai lelah melakukan berbagai aktivitas dari Senin sampai Jumat. Nikmati hari Anda bersantai ditemani rusa dan berinteraksi dengan mereka lebih dekat.

Rusa-rusa yang menghuni tempat wisata Puncak Bogor satu ini kebanyakan diambil dari Pulau Jawa dan Bali. Jangan lupa ambil foto kenangan bersama rusa menggemaskan di sana.

Lokasi: Desa Buanajaya, Kecamatan Tanjungsari, Bogor, Jawa Barat.

(Foto: Instagram/@TamanRusaGirijaya)

4. Curug Love

Dari namanya saja, tempat wisata di Puncak Bogor satu ini mampu menarik rasa penasaran pengunjung. Curug Love, yang katanya punya aliran air mirip lingkaran hati ini terbentuk dari celah bebatuan.

Saking indahnya, banyak yang menyamakan pesona Curug Love dengan Green Canyon, apa betul? Buktikan sendiri dan rasakan segarnya aliran air yang jernih serta udara masih sangat asri.

Lokasi: Desa Bantar Karet, Nanggung, Kabupaten Bogor.