HOME WOMEN TRAVEL

5 Tempat Wisata seperti Luar Negeri di Semarang, Bikin Liburan Makin Berkesan

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |16:02 WIB
5 Tempat Wisata seperti Luar Negeri di Semarang, Bikin Liburan Makin Berkesan
Brown Canyon, wisata di Semarang dengan vibes luar negeri (Foto: Instagram/@yustiyusianti)
A
A
A

MERASAKAN sensasi wisata luar negeri bisa diwujudkan dengan mengunjungi Kota Semarang. Kota di Provinsi Jawa Tengah itu dihuni oleh sederet kawasan wisata menarik yang bikin Anda merasa seketika terbang ke negara lain!

Suasananya mengingatkan pengunjung pada sudut-sudut ikonik di berbagai negara. Penasaran? Intip daftar 5 tempat wisata seperti luar negeri di Semarang berikut ini.

1. Koeta Toea

Koeta Toea wajib masuk ke dalam list wisata Semarang jika Anda mencari yang vibes-nya seperti di luar negeri, tepatnya Eropa. Dibuka sejak Oktober 2022 lalu, Koeta Toea langsung menjadi primadona.

Terang saja, saking bagusnya, setiap sudut colorfull membuat Anda serasa sedang dalam dunia serial 'Emily in Paris'.

Tanaman cantik berpadu dengan bangunan ala Eropa bikin siapapun tak akan lelah berburu foto instagramable.

Koeta Toea

(Foto: Instagram/@koetatoea)

Lelah berpose cantik, saatnya memuaskan perut dengan kuliner lezat di Koeta Toea. Ada macam-macam hidangan, mulai dari makanan ringan sampai desert unik berupa turkish ice cream.

Lokasi: Jalan Brigjen Sudiarto No.448b, Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

2. Semarang Brige Fountain

Semarang Bridge Fountain suasananya mengingatkan pengunjung pada Korea Selatan. Konsep jembatan air mancur dengan warna-warni lampu neon ini mirip dengan Banpo Bridge.

Semarang Bridge Fountain

(Foto: dok. Hera Sake)

Tak usah mengeluarkan uang sepersen pun demi menyaksikan indahnya atraksi air di tengah lampu-lampu yang bersinar indah. Setiap Jumat dan Sabtu, atraksi ini bakal berlangsung selama 30 menit di pukul 19.30 dan 21.00 WIB.

Lokasi: Jalan Gedung Batu Timur No. 203G, Ngemplak Simongan, Semarang Barat.

3. Brown Canyon

Berikutnya, tempat wisata di Semarang dengan vibes mirip seperti di luar negeri ada Brown Canyon. Kalau Amerika punya Grand Canyon, kota di Jawa Tengah ini bangga dengan Brown Canyon yang memiliki panorama tak kalah menawan.

Dahulu, Brown Canyon merupakan lokasi tambang sehingga muncul lah tebing-tebing bekas pertambangan dengan bentuk eksotis. Area tambang tersebut diketahui beroperasi selama 10 tahun. Lokasi: Rowosari, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah.

