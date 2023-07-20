5 Tempat Wisata Alam Gratis di Kota Batu, Cocok buat Obati Jiwa yang Lelah

Wisata Puncak Brakseng di Kota Batu, Jawa Timur (Foto: Instagram/@misbahafef27)

BERLIBUR ke Kota Batu, Jawa Timur tidak harus mengeluarkan banyak rupiah. Sederet tempat wisata alam di sana tak meminta biaya apapun, alias masuknya gratis!

Kalau kebetulan Anda sedang datang ke Kota Batu dan kantung sedang menipis, kunjungi saja 5 tempat wisata alam gratis berikut ini!

1. Taman Hutan Bondas

Urutan pertama, tempat wisata alam gratis di Kota Batu yakni Taman Hutan Bondas. Lokasinya di tengah kota, namun dikelilingi oleh pepohonan yang menambah sejuk suasana.

Biasanya, taman hutan bondas di Batu Malang ini kerap jadi sasaran bagi mereka yang hendak mencari track jogging tenang.

Lokasi: Jalan Sultan Agung, Sisir, Kecamatan Batu, Jawa Timur.

(Foto: Instagram/@ngalams_mblarah)

2. Puncak Brakseng

Tempat wisata Puncak Brakseng di Kota Batu juga tak perlu merogoh kocek demi membayar tiket masuk. Ya, siapapun gratis mengunjungi lokasi dengan pemandangan indah khas pegunungan ini.

Udara di puncak Brakseng sangat sejuk, karena berada di ketinggian 1.700 mdpl dan dikelilingi area lembah dan pegunungan hijau.

Lokasi: Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

(Foto: Instagram/@desawisata_orooroombo)

3. Desa Oro Oro Ombo

Selama perjalanan menuju Museum Angkut, Anda biasanya akan dibawa melewati jalur lintas barat yang berlokasi di Desa Oro Oro Ombo. Kalau sudah begitu, jangan dibiarkan begitu saja, ada baiknya turun sejenak dari kendaraan dan rasakan keindahan alam sekitar.

Banyak wisatawan yang menyempatkan diri berswafoto ditemani panorama cantiknya Gunung Arjuna. Tenang saja, tempat wisata alam Batu satu ini gratis tanpa dipungut biaya.

Lokasi: Jalur Lintas Barat, Desa Oro Oro Ombo, Kecamatan Batu.