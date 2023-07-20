Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Tempat Wisata ala Jepang di Indonesia, Banyak Spot Instagramable Khas Negeri Sakura

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |12:03 WIB
10 Tempat Wisata ala Jepang di Indonesia, Banyak Spot Instagramable Khas Negeri Sakura
Asia Heritage, wisata ala Jepang di Pekanbaru, Riau (Foto: Instagram/@sary_kitty_)
A
A
A

TERDAPAT 10 tempat wisata seperti Jepang yang ada di Indonesia. Jepang menjadi salah satu negara yang selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan dunia.

Untuk bisa ke Jepang Anda memerlukan biaya yang tidak sedikit. Mengingat lokasinya yang cukup jauh dari Indonesia dan biaya hidup di Jepang yang terkenal mahal.

Namun, Anda tak perlu jauh-jauh ke Jepang untuk merasakan atmosfer khasnya. Pasalnya, ada 10 tempat wisata seperti Jepang yang ada di Indonesia. Apa saja ya?

1. Villa Air - Bandung, Jawa Barat

Villa Air merupakan tempat penginapan yang mengusung konsep tradisional Jepang. Karena itulah bangunan di villa ini banyak menggunakan kayu-kayuan.

Selain itu, terdapat kolam kecil dan juga taman yang ditata sedemikian rupa bak rumah tradisional Jepang.

Lokasinya ada di Kompleks Vila Istana Bunga, Jalan Kolonel Masturi No. 09, Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Bandung, Jawa Barat.

Taman Sakura Cibodas

Taman Sakura, Cibodas (Foto: Instagram/@dunialoka.id)

2. Taman Sakura - Cibodas, Bogor

Salah satu hal yang paling menarik dari Jepang adalah pohon sakuranya. Tak sedikit wisatawan yang datang ke negara tersebut hanya untuk menikmati bunga sakura dan festival yang ada.

Namun, tak perlu jauh-jauh ke Jepang untuk menikmati bunga berwarna merah muda tersebut. Pasalnya, di Kebun Raya Cibodas juga ada pohon sakura yang telah ditahan sejak puluhan tahun lalu dan mekar dua kali dalam setahun.

Lokasinya ada di Jalan Taman Cibodas, Sindangjaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

3. Asia Heritage - Pekanbaru, Riau

Di luar pulau Jawa juga terdapat tempat wisata dengan konsep Jepang. Tempat tersebut adalah Asia Heritage yang berlokasi di Pekanbaru, Riau. Selain itu, tempat wisata ini juga memiliki konsep wisata Tiongkok dan juga Korea.

Asia Heritage

(Foto: Instagram/@shenrubyjane)

Lokasinya ada di Jalan Yos Sudarso No. 12, RW. 5, Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau.

4. Little Tokyo - Jakarta

Di tengah padatnya ibu kota Indonesia, terdapat sebuah tempat bernama Little Tokyo. Tempat wisata yang satu ini memiliki nuansa otentik dan terkadang diselenggarakan festival berbau Jepang.

Lokasinya ada di Jalan Melawai 6 No. 15a, RT 3/RW 1, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

