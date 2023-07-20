4 Hal yang Harus Dipersiapkan Sebelum Menjelajahi Gua Bawah Air dengan Cave Diving

CAVE diving atau menyelam dalam gua bawah air merupakan aktivitas ekstrem yang hanya bisa dilakukan oleh penyelam terlatih. Cave diving memang sangat menantang, tapi seru karena bisa melihat keindahan alam bawah air yang tersembunyi di gua-gua.

Indonesia memiliki banyak gua di bawah laut sehingga jadi spot menarik dijelajah para cave diver. Seperti di Kupang dan Buton, yang kini sudah memiliki operator khusus.

Cave Instructor sekaligus Technical Deep Instructor, Adi Halim mengatakan bahwa cave diving sebagai olahraga berisiko, sehingga penting untuk membekali diri sebelum menyelam.

“Cave diving itu menyelam di tempat yang berbahaya, jadi memang bukan olahraga untuk semua orang,” kata Adi kepada media di Ody Dive Centre baru-baru ini.

Lantas apa saja sih hal yang harus dipersiapkan sebelum cave diving?

1. Mental

Hal pertama yang harus dipersiapkan sebelum cave diving adalah mental. Menurut Adi, modal utama saat menyelam adalah tidak panik.

"Kalau sudah ada modal itu dan nggak takut air saat menyelam akan lancar. Yang lainnya akan menyesuaikan," tambahnya.

2. Latihan

Adi mengatakan cave diving sangat berbeda dengan diving di laut, sehingga seorang penyelam harus mengikuti berbagai pelatihan.

"Siapa saja bisa cave diving, asal ada kemauan dan harus pelatihan dulu," ucapnya.

Adi menambahkan cave diving ini cukup unik, karena seorang penyelam menyelam di air tawar yang lebih berisiko karena tidak punya akses langsung naik ke atas.

"Saat berada di gua tidak ada cahaya sama sekali. Kalau terjadi apa-apa kita harus balik ke tempat yang sama. Belum lagu jalur yang dilalui sempit. Untuk itu penting adanya pelatihan," sambungnya.