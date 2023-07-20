Viral Kursi Penumpang Pesawat Saling Berhadapan, Netizen : Ini Bukan Kereta!

PESAWAT penumpang komersil umumnya memiliki kursi yang menghadap ke depan. Tapi, baru-baru sempat viral video yang diunggah seorang TikToker menampilkan kursi pesawat saling berhadapan seperti di angkot atau kereta api.

Akun TikTok bernama @meganhomme menunjukkan video posisi kursi penumpang yang tidak seperti pesawat pada umumnya, penumpangnya duduk saling berhadapan satu sama lain.

“Aku tidak pernah melihat ini di penerbangan sebelumnya,” tulis pengguna TikTok yang diketahui bernama Megan itu, sambil menunjukkan ekspresi bingungnya.

“Tempat duduk saling berhadapan satu sama lain?” lanjutnya.

Ia lantas turut menampilkan posisi duduk di kursi penumpang pada sebuah penerbangan di Eropa itu.

Penumpang asal Illinois itu tak hanya tampak duduk bersebelahan dengan penumpang lainnya, namun juga duduk berhadapan dengan dua penumpang lain, bak sedang berkencan.

Bahkan, dari video tersebut terlihat, meski duduk berhadapan, jarak mereka juga cukup dekat. Tak ayal, posisi tempat duduk seperti itu tampak membuatnya dan penumpang di depannya terlihat canggung.

Bahkan, entah agar suasana tidak terlalu ‘awkward’ atau memang merasa tidak nyaman, mereka tampak menyibukkan diri satu sama lain. Mulai dari tidur, melihat ke jendela, hingga membaca buku.

Postingan video tersebut lantas viral dan banjir komentar dari netizen. Banyak yang ternyata baru mengetahui ada pesawat yang memiliki posisi tempat duduk seperti itu.

Tidak sedikit juga yang tidak suka dengan posisi kursi yang saling berhadapan seperti apa. Bahkan, banyak dari mereka yang menyebut, bahwa posisi tersebut mirip dengan posisi kursi penumpang di kereta.

“Maaf, ini bukan perjalanan kereta api,” ujar @th*****

“Apa sih alasan untuk posisi seperti itu? Ini ide siapa dan siapa yang menerima ide seperti itu?” tanya @ma*****

“Aku akan memakai kacamata hitam sepanjang penerbangan,” timpal @sa****

“Coba lihat British Airways Boeing 777 kelas bisnis, kamu akan lebih dekat duduknya, bahkan face to face,” ujar @us*****

“Pesawat kereta?” timpal @be**** disertai emoji tertawa.

“Oh nggak banget!! ini bukan kereta api!!” kata @me******

“Kami punya pesawat seperti itu di Filipina. Tapi selalu di pesawat kecil dan punya beberapa tempat duduk yang saling berhadapan, tapi itu cuma di bagian depan (belakang cockpit),” tutur @al*****