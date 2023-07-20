Sakti dan Perkasa, Prabu Siliwangi Mampu Taklukkan 151 Istri

PRABU Siliwangi merupakan sosok yang sakti dan perkasa. Dalam cerita yang melegenda disebutkan bahwa Raja Agung Sunda Pajajaran itu memiliki 151 istri.

Prabu Siliwangi yang banyak istri tersebut merupakan putra dari Mahaprabu Niskala Wastu Kencana, Raja Jaya Dewata berjuluk Sri Baduga Maharaja yang berkuasa di Kerajaan Sunda Galuh atau Pajajaran selama 39 tahun.

Sebelum naik tahta jadi pemimpin Kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi yang bergelar Raden Pamanah Rasa membekali diri dengan berbagai macam ilmu untuk mempersipakan diri jadi raja.

Dalam Babad Pakuan atau Babad Pajajaran disebutkan jika Prabu Siliwangi memiliki 151 orang istri, namun tidak disebutkan secara pasti mana yang menjadi istri atau selir.

Di antara banyaknya istri, ada paling terkenal adalah Kentring Manik Mayangsunda dan Nyai Subang Larang. Selain itu juga ada nama Nay Ambetkasih atau Rambut Kasih yang merupakan putri dari Ki Gede Ing Sindangkasih.