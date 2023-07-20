Pengunjung Gunung Gede Pangrango Diminta Sukseskan Kampanye Pendaki Cerdas

YEAY! Pendakian Gunung Gede Pangrango di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) Jawa Barat, telah kembali dibuka pada Senin (17/7/2023). Gunung Gede Pangrango termasuk sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Barat yang menawarkan wisata konservasi dengan beragam flora dan fauna endemik Jawa.

Sebelumnya, aktivitas wisata pendakian telah ditutup sejak 17 Mei 2023. Selama penutupan, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) melakukan revitalisasi kegiatan pendakian.

Tak hanya itu, pihak Balai selaku penanggung jawab kawasan taman nasional tersebut juga melakukan sejumlah evaluasi terhadap penyempurnaan sistem booking online dan standar operasional prosedur pendakian agar lebih efektif dan mudah dipahami oleh para calon pendaki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 Cianjur, Lana Sari menyampaikan, sejak ditutup pada 17 Mei lalu, kini Balai Besar TNGGP kembali membuka wisata pendakian pada Senin 17 Juli 2023.

“Terdapat beberapa hal yang kami lakukan selama masa penutupan, mulai dari melakukan evaluasi SOP pendakian, evaluasi sistem booking online pendakian, sosialiasi sistem kemitraan para pelaku usaha jasa wisata pendakian, serta melaksanakan campaign bertajuk ‘Pendaki Cerdas’ yang bertujuan untuk mengedukasi pengunjung agar menjadi pendaki yang ramah lingkungan atau tidak meninggalkan limbah selama mendaki di TNGGP”, ucap Lana beberapa waktu lalu saat diwawancarai.

Menurut Lana, Pendaki Cerdas itu adalah pendaki konservasionis atau ramah lingkungan yang Peduli Diri, Peduli Kawan dan Peduli Alam. Mereka melakukan pendakian dengan ikut menjaga lingkungan atau tidak ada limbah yang tertinggal. Dengan begitu, Gunung Gede Pangrango menjadi lebih asri dan bersih dari limbah.

Selain itu, Balai Besar TNGGP juga tengah melakukan upaya agar citra Gunung Gede Pangrango tidak hanya sekadar sebagai tempat wisata pendakian gunung saja, melainkan juga dapat mengedukasi tentang pentingnya menjaga sebuah ekosistem flora dan fauna endemik Jawa yang ada di TNGGP.