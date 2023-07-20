Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa Banyak Mata Air di Klaten? Berikut Penjelasannya

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |02:02 WIB
Kenapa Banyak Mata Air di Klaten? Berikut Penjelasannya
Taman Kota Klaten, Jawa Tengah (Foto: dok. Joko Subagyo)
A
A
A

KLATEN, Jawa Tengah bukan hanya dikenal dengan destinasi wisata sejarahnya saja seperti benteng dan beberapa tugu, tapi juga dijuluki 1001 umbul (mata air) karena punya banyak mata air yang jernih di sini.

Mata air di Klaten ini juga menjadi salah satu destinasi wisata andalan, lho. Namun sebelum mengulasnya, kenapa banyak mata air di Klaten? Sehingga sangat mudah dijumpai di setiap sudut daerahnya.

Dihimpun dari berbagai sumber, banyaknya sumber mata air di Klaten salah satunya yaitu dipengaruhi topografi wilayahnya sendiri. Di mana Klaten berada di antara pegunungan yang membuatnya kaya akan sumber mata air itu.

Pegunungan di sini termasuk Gunung Merapi, yang mana lerengnya menjadi daerah tangkapan air atau cathcment area.

banyaknya sumber mata air di Klaten salah satunya dipengaruhi topografi wilayah Klaten yang berada di antara pegunungan termasuk, Gunung Merapi. Kawasan lereng Gunung Merapi itu menjadi daerah tangkapan air atau cathcment area.

Infografis Air Terjun Eksotis di Indonesia

Selanjutnya, berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusa Statistik (BPS) adalah 174 yang terbagi ke dalam sekitar 20 kecamatan seperti berikut ini:

Kecamatan Prambanan (11 mata air), Gantiwarno (5 mata air), Bayat (4 mata air), Trucuk (2 mata air), Kalikotes (11 mata air), Kebonarum (14 mata air), Jogonalan (6 mata air), Manisrenggo (24 mata air), Karangnongko (17 mata air), Ngawen (16 mata air), Ceper (8 mata air), Pedan (2 mata air), Wonosari (1 mata air), Polanharjo (6 mata air), Karanganom (8 mata air), Tulung (24 mata air), Jatinom (3 mata air), Kemalang (2 mata air), Klaten Selatan (5 mata air) dan Klaten Utara (5 mata air).

Banyaknya sumberdaya mata air tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, seperti pertanian, PDAM, wisata, perikanan, serta Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

Selain itu, sumber mata air ini juga dijadikan destinasi wisata unggulan Klaten. Berikut lima di antaranya:

1. Umbul Ponggok

Wisata air ini menjadi salah satu ikon wisata di Klaten. Umbul Ponggok berasal dari sumber mata air alami yang segar dan sangat jernih kemudian dijadikan sebagai destinasi wisata, berenang, foto underwater, pemandian dan snorkeling.

2. Umbul Besuki

Umbul Besuki masih berada dalam kawasan Wisata Desa Ponggok. Berada di sebelah utara Umbul Ponggok, pengunjung akan dimanjakan dengan pemandian di tepi sungai yang dikelilingi pepohonan dan sawah dengan suasana yang alami nan asri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement