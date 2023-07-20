Kenapa Banyak Mata Air di Klaten? Berikut Penjelasannya

KLATEN, Jawa Tengah bukan hanya dikenal dengan destinasi wisata sejarahnya saja seperti benteng dan beberapa tugu, tapi juga dijuluki 1001 umbul (mata air) karena punya banyak mata air yang jernih di sini.

Mata air di Klaten ini juga menjadi salah satu destinasi wisata andalan, lho. Namun sebelum mengulasnya, kenapa banyak mata air di Klaten? Sehingga sangat mudah dijumpai di setiap sudut daerahnya.

Dihimpun dari berbagai sumber, banyaknya sumber mata air di Klaten salah satunya yaitu dipengaruhi topografi wilayahnya sendiri. Di mana Klaten berada di antara pegunungan yang membuatnya kaya akan sumber mata air itu.

Pegunungan di sini termasuk Gunung Merapi, yang mana lerengnya menjadi daerah tangkapan air atau cathcment area.

banyaknya sumber mata air di Klaten salah satunya dipengaruhi topografi wilayah Klaten yang berada di antara pegunungan termasuk, Gunung Merapi. Kawasan lereng Gunung Merapi itu menjadi daerah tangkapan air atau cathcment area.

Selanjutnya, berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusa Statistik (BPS) adalah 174 yang terbagi ke dalam sekitar 20 kecamatan seperti berikut ini:

Kecamatan Prambanan (11 mata air), Gantiwarno (5 mata air), Bayat (4 mata air), Trucuk (2 mata air), Kalikotes (11 mata air), Kebonarum (14 mata air), Jogonalan (6 mata air), Manisrenggo (24 mata air), Karangnongko (17 mata air), Ngawen (16 mata air), Ceper (8 mata air), Pedan (2 mata air), Wonosari (1 mata air), Polanharjo (6 mata air), Karanganom (8 mata air), Tulung (24 mata air), Jatinom (3 mata air), Kemalang (2 mata air), Klaten Selatan (5 mata air) dan Klaten Utara (5 mata air).

Banyaknya sumberdaya mata air tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, seperti pertanian, PDAM, wisata, perikanan, serta Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

Selain itu, sumber mata air ini juga dijadikan destinasi wisata unggulan Klaten. Berikut lima di antaranya:

1. Umbul Ponggok

Wisata air ini menjadi salah satu ikon wisata di Klaten. Umbul Ponggok berasal dari sumber mata air alami yang segar dan sangat jernih kemudian dijadikan sebagai destinasi wisata, berenang, foto underwater, pemandian dan snorkeling.

2. Umbul Besuki

Umbul Besuki masih berada dalam kawasan Wisata Desa Ponggok. Berada di sebelah utara Umbul Ponggok, pengunjung akan dimanjakan dengan pemandian di tepi sungai yang dikelilingi pepohonan dan sawah dengan suasana yang alami nan asri.