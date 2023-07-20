Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

India Tidak Disarankan bagi Traveler Wanita, Hati-Hati Senyum Dikit Bisa Salah Paham!

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |00:03 WIB
India Tidak Disarankan bagi Traveler Wanita, Hati-Hati Senyum Dikit Bisa Salah Paham!
Turis wanita asal Jerman berjalan-jalan di Kota Mumbai, India (Foto: Monterey Herald/AP)
A
A
A

INDIA jadi negara yang tidak disarankan untuk solo traveling tentunya bukan tanpa alasan. Negara yang kaya akan budaya dan tradisi unik ini memang menarik untuk dikunjungi.

Namun, di balik itu ada banyak hal yang perlu diwaspadai oleh para turis, terutama turis yang datang sendirian alias solo traveling. Apalagi jika Anda adalah seorang wanita.

Lantas, mengapa India jadi negara yang tidak disarankan untuk solo traveling, khususnya wanita?

Salah satu alasan terkuat adalah kasus kejahatan dan pelecehan seksual di India tergolong tinggi.

Dilansir dari Indian Express, kasus kejahatan terhadap perempuan naik dari 1.194 pada 2017 menjadi 1.541 pada 2019 menjadi 1.775 pada 2021.

Infografis Kota Paling Ramah Sedunia

Sementara itu, kasus pemerkosaan meningkat dari 176 kasus pada 2017 menjadi 220 kasus pada 2019 menjadi 292 kasus pada 2021.

Dalam data tersebut juga menunjukkan bahwa kejahatan dan pemerkosaan kepada para wanita di India tak hanya dilakukan oleh orang asing, namun juga orang terdekat.

Melansir Milione, orang-orang India menganggap gadis asing berkulit putih sebagai standar kecantikan yang tinggi.

Karena itulah akan ada banyak pria lokal yang menatap turis wanita dan menaruh perhatian lebih kepada mereka. Adanya label standar kecantikan inilah yang membuat adanya gagasan wanita asing dianggap 'mudah'.

