HOME WOMEN TRAVEL

Kacau! 30 Jam Telantar, Penumpang Pesawat Nginap dan Tidur di Lantai Bandara

Najwa Avifah Octavia , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |18:03 WIB
Kacau! 30 Jam Telantar, Penumpang Pesawat Nginap dan Tidur di Lantai Bandara
Penumpang pesawat telantar 30 jam di bandara (Foto: News.com.au)
A
A
A

PULUHAN penumpang pesawat Jetstar terpaksa harus menginap dan tidur di lantai bandara setelah terjadi pembatalan penerbangan.

Mereka sebelumnya telantar selama 30 jam dan terpaksa mendirikan kemah di lantai tersebut.

Penumpang terpaksa tidur di lantai Bandara Whitsundays setelah penerbangan mereka dibatalkan.

Pembatalan penerbangan disebabkan lantaran pesawat yang akan mereka tumpangi mengalami masalah teknis sehingga tidak dapat berangkat.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Puncak musim liburan sekolah berarti sebagian besar akomodasi sudah dipesan, jadi tidak ada tempat untuk menempatkan penumpang setelah penerbangan dibatalkan.

Salah seorang penumpang, Simon Mossman mengatakan, peristiwa itu bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh siapapun juga.

“Ada seorang ibu yang sangat bergantung pada kursi rodanya, dia baru saja keluar dari rumah sakit dan dia tidak punya pilihan selain tidur di lantai ruang keberangkatan,” ujarnya, dikutip dari News.com.au.

“Tidur di lantai tidak nyaman dan itu bukan sesuatu yang Anda inginkan dari siapapun. Terutama setelah hari yang panjang dan kurangnya komunikasi," tambah Simon.

Telusuri berita women lainnya
